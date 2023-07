Dominic Fike: «Sul set di ‘Euphoria’ ero strafatto»

«Ero un tossicodipendente, è stato difficile girare Euphoria». Così parla oggi Dominic Fike, che nella serie teen-cult di Sam Levinson interpreta Elliot.

Intervistato da Zane Lowe per Apple Music, l’attore e musicista confessa che non era nel suo momento migliore, durante le riprese della seconda stagione di Euphoria. In quanto addicted nella vita reale, è stata dura per lui ritrarre un personaggio che fa uso di sostanze stupefacenti.

«Quella serie parla soprattutto di tossicodipendenza, non è stato facile», dice Fike. «Sam [Levinson] mi ha fornito un sober coach, qualcuno che mi stesse accanto e mi controllasse tutto il tempo. Non ha funzionato».

Quando gli è stato chiesto se fosse “fatto” sul set, Fike ha risposto: «Sì, cazzo! Ero ridotto veramente uno schifo, stavo malissimo. Sono stato quasi fatto fuori dalla serie. Mi dicevano: “Non puoi comportarti così, fratello”».

Lowe ha sottolineato l’ipocrisia dei produttori della serie, che dicevano a Fike di non drogarsi ma poi hanno montato le scene in cui recitava sotto l’effetto di droghe negli episodi andati in onda. «È lo showbusiness», ha replicato l’attore. «Ti danno un po’ di soldi e ti dicono: nuota o affoga».

Dominic Fike ha di recente pubblicato l’album Sunburn, ed è attualmente in tour nel Regno Unito.