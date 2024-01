Dolly Parton: «Il reboot di Buffy? Si farà»

Dolly Parton ha fornito un aggiornamento promettente su un potenziale revival di Buffy l’ammazzavampiri. Sembra incredibile ma non lo è: la cantante country è legata alla serie andata in onda tra il 1997 e il 2003 come produttrice, attraverso la società che gestisce col marito, la Sandollar Productions. E in una recente intervista, la cantautrice ha parlato di Buffy: «Ci stanno ancora lavorando», ha detto Parton a Business Insider in un’intervista pubblicata il 24 gennaio. «Stanno pensando di farlo tornare in una veste rinnovata».

Un rumor che torna quindi dopo che, nel 2018, si era iniziato a parlare di una possibile rivisitazione del classico horror per teenager. Sarà la volta buona?

Intanto, Sarah Michelle Gellar continua a dire che non ci sarà. Ma, come in ogni reboot che si rispetti, ci aspettiamo almeno un piccolo cameo. Vampiri avvisati