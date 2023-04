David Lynch ama un film di Tarantino ma non guarderà mai il nuovo ‘Dune’: «Non parlatemene neanche»

A David Lynch piace molto il film di Tarantino Once Upon A Time in Hollywood

Nell’ultimo numero di Cahiers du Cinema, Lynch ha dichiarato: «Il film di Tarantino mostra come gli eventi della vita reale sarebbero potuti andare in modo molto diverso. È un ottimo film di vendetta».

Nonostante non guardi molti nuovi film, come spesso dichiara, l’ultimo di Tarantino però l’ha visto. Nella stessa intervista, David Lynch, che ha diretto il precedente adattamento per il grande schermo di Dune, romanzo di Frank Herbert del 1984, ha detto la sua sulla nuova versione cinematografica firmata Denis Villeneuve: «Non lo vedrò mai e non voglio nemmeno che me ne parliate».

Il Dune di Lynch fu problematico fin dall’inizio, ci furono problemi tecnici e di salute durante le riprese in Messico. Inoltre, il produttore si scontrò con Lynch per la sua decisione di evitare che il film sembrasse un’imitazione di Guerre stellari.

I problemi si sono estesi alla post-produzione, quando la casa di produzione tagliò il film da cinque a due ore per l’uscita nelle sale. «Guardando indietro, non credo sia colpa di nessuno se non mia. Probabilmente non avrei dovuto fare questo film, ma avevo visto così tanto potenziale e la struttura per fare le cose che volevo».