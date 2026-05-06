David di Donatello 2026, tutti vincitori

Sono stati assegnati i 71esimi David di Donatello, gli “Oscar” del cinema italiano. La cerimonia si è tenuta questa sera al nuovo Teatro 23 di Cinecittà. A condurre la serata, Bianca Balti e Flavio Insinna, con la partecipazione di Nino Frassica.
Il miglior film è Le città di pianura di Francesco Sossai, che trionfa con ben otto premi (anche regia, attore, sceneggiatura originale, montaggio, canzone, casting, produttore) su 16 nomination. Nulla di fatto per Paolo Sorrentino e La grazia.
I migliori attori protagonisti sono Sergio Romano per Le città di pianura e Aurora Quattrocchi per Gioia mia, i migliori non protagonisti Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante.
Quattro i riconoscimenti per Primavera, esordio alla regia di Damiano Michieletto: compositore, acconciature, costumi, suono. Tre per La città proibita di Gabriele Mainetti: fotografia, scenografia, effetti visivi. Idem per Le assaggiatrici di Silvio Soldini: sceneggiatura non originale, David Giovani, trucco.
Gioia mia, oltre a Quattrocchi, porta a casa anche il premio per il miglior esordio alla regia.
Ecco la lista completa dei vincitori ai David 2026:
Miglior film
Le assaggiatrici di Silvio Soldini
Cinque secondi di Paolo Virzì
Le città di pianura di Francesco Sossai
Fuori di Mario Martone
La grazia di Paolo Sorrentino
Miglior regista
Gabriele Mainetti per La città proibita
Mario Martone per Fuori
Silvio Soldini per Le assaggiatrici
Paolo Sorrentino per La grazia
Francesco Sossai per Le città di pianura
Miglior attore protagonista
Pierpaolo Capovilla per Le città di pianura
Valerio Mastandrea per Cinque secondi
Sergio Romano per Le città di pianura
Claudio Santamaria per Il nibbio
Toni Servillo per La grazia
Miglior attrice protagonista
Valeria Bruni Tedeschi per Duse
Anna Ferzetti per La grazia
Valeria Golino per Fuori
Tecla Insolia per Primavera
Aurora Quattrocchi per Gioia mia
Barbara Ronchi per Elisa
Miglior attore non protagonista
Roberto Citran per Le città di pianura
Francesco Gheghi per 40 secondi
Vinicio Marchioni per Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino
Lino Musella per Nonostante
Andrea Pennacchi per Le città di pianura
Fausto Russo Alesi per Duse
Miglior attrice non protagonista
Valeria Bruni Tedeschi per Cinque secondi
Silvia D’Amico per Tre ciotole
Matilda De Angelis per Fuori
Valeria Golino per Breve storia d’amore
Milvia Marigliano per La grazia
Barbara Ronchi per Diva futura
Miglior sceneggiatura originale
Cinque secondi – Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì
Le città di pianura – Francesco Sossai, Adriano Candiago
Duse – Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello
Gioia mia – Margherita Spampinato
La grazia – Paolo Sorrentino
Miglior sceneggiatura non originale
Le assaggiatrici Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia
Elisa – Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella
Fuori – Mario Martone, Ippolita Di Majo
Primavera – Ludovica Rampoldi
40 secondi – Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi
Miglior esordio alla regia
Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi
Gioia mia di Margherita Spampinato
Paternal Leave di Alissa Jung
Tienimi presente di Alberto Palmiero
La vita da grandi di Greta Scarano
Miglior produttore
Le assaggiatrici – Lionello Cerri e Cristiana Mainardi per Lumière & Co., in collaborazione con Joseph Rouschop per Tarantula(Belgio), Katrin Renz e Stefan Jäger per Tellfilm (Svizzera)
Le città di pianura – Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter
Duse – Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, Marco Grifoni per Palomar (Mediawan Company), Benedetta Cappon per Avventurosa, con Rai Cinema, in collaborazione con PiperFilm, Alexandra Henochsberg, Pierre-François Piet per AD Vitam Films
Un film fatto per Bene – Andrea Occhipinti per Lucky Red, Marco Alessi per Dugong Films, in collaborazione con Beatrice Bulgari per Eolo Film Productions
Gioia mia – Benedetta Scagnelli, Alessio Pasqua, Gianluca Arcopinto, Claudio Cofrancesco per Yagi Media, in collaborazione con Paolo Butini, Ivan Cado, Filippo Barracco
Miglior casting
Le assaggiatrici – Laura Muccino, Liza Stutzky
Le città di pianura – Adriano Candiago
Gioia mia – Margherita Spampinato, Giulia Tarquini
La grazia – Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni
40 secondi – Marco Matteo Donat-Cattin, Federica Baglioni
Miglior autore della fotografia
Le assaggiatrici – Renato Berta
Le città di pianura – Massimiliano Kuveiller
La città proibita – Paolo Carnera
Duse – Marco Graziaplena
La grazia – Daria D’Antonio
Miglior compositore
Le assaggiatrici – Mauro Pagani
Le città di pianura – Krano
La città proibita – Franco Amurri
Primavera – Fabio Massimo Capogrosso
Queer – Trent Reznor e Atticus Ross
Miglior canzone originale
Arrivederci tristezza – musica, testi e interpretazione di Brunori Sas (da Arrivederci tristezza)
Follemente – musica e testi di Claudia Lagona, interpretata da Levante
(da FolleMente)
La prostata enflamada – musica e testi di Luca Medici, Antonio Iammarino, interpretata da Checco Zalone (da Buen Camino)
Ti – musica e testi di Marco Spigariol (in arte Krano), interpretata da Krano (da Le città di pianura)
Vaster Than Empires – musica di Trent Reznor & Atticus Ross, testi di Trent Reznor, William Burroughs, Atticus Ross, interpretata da Caetano Veloso, Trent Reznor, Atticus Ross (da Queer)
Miglior scenografia
Le assaggiatrici – scenografia Paola Bizzarri, Igor Gabriel
Le città di pianura – scenografia Paula Meuthen, arredamento Emilia Bonsembiante
La città proibita – scenografia Andrea Castorina, arredamento Marco Martucci
Duse – scenografia Gaspare De Pascali, arredamento Carlotta Desmann
La grazia – scenografia Ludovica Ferrario, arredamento Laura Casalini
Migliori costumi
Le assaggiatrici – Marina Roberti
La città proibita – Susanna Mastroianni
Duse – Ursula Patzak
La grazia – Carlo Poggioli
Primavera – Maria Rita Barbera, Gaia Calderone
Miglior trucco
Le assaggiatrici – Esmé Sciaroni
Duse – Maurizio Fazzini
La grazia – Paola Gattabrusi
Primavera – Vincenzo Mastrantonio (prostetico/special make-up Adele Di Trani, Emanuele De Luca)
Queer – Fernanda Perez (prostetico/special make-up Jason Hamer)
Miglior acconciatura
Le assaggiatrici – Samankta Mura
Fuori – Marco Perna
Il maestro – Teresa Di Serio
Primavera – Marta Iacoponi
Queer – Massimo Gattabrusi
Miglior montaggio
Le città di pianura – Paolo Cottigliola
La città proibita – Francesco Di Stefano
Fuori – Jacopo Quadri
La grazia – Cristiano Travaglioli
Il maestro – Giogiò Franchini
40 secondi – Vincenzo Alfieri
Miglior suono
Le assaggiatrici – presa diretta Antoine Vandendriessche, montaggio del suono Daniela Bassani, creazione suoni Stefano Grosso, mix Giancarlo Rutigliano
Le città di pianura – presa diretta Marco Zambrano, montaggio del suono Francesco Mauro, creazione suoni Sebastian Pablo Poloni, mix Francesco Tumminello
La città proibita – presa diretta Angelo Bonanni, montaggio del suono Giulio Previ, creazione suoni Mirko Perri, mix Michele Mazzucco
Fuori – presa diretta Maricetta Lombardo, montaggio del suono Silvia Moraes, creazione suoni Piergiorgio De Luca, mix Giancarlo Rutigliano
Primavera – presa diretta Gianluca Scarlata, montaggio del suono Davide Favargiotti, creazione suoni Daniele Quadroli, mix Nadia Paone
Migliori effetti visivi
La città proibita – supervisore Stefano Leoni, producer Andrea Lo Priore
Itaca – Il ritorno – supervisore Gaia Bussolati, producer Enrico Bernocchi
La grazia – supervisore Rodolfo Migliari, producer Lena Di Gennaro
Queer – supervisore Marco Fiorani Parenzi, producer Virginia Cefaly
La valle dei sorrisi – supervisore Giuseppe Squillaci, producer Daniele Mischianti
Miglior documentario – Premio Cecilia Mangini
Bobò di Pippo Delbono
Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò
Roberto Rossellini – Più di una vita di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti
Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi
Toni, mio padre di Anna Negri
Miglior film internazionale
Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson
The Brutalist di Brady Corbet
Io sono ancora qui di Walter Salles
Un semplice incidente di Jafar Panahi
La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania
Miglior cortometraggio
Astronauta di Giorgio Giampà
Ciao, Varsavia di Diletta Di Nicolantonio
Everyday in Gaza di Omar Rammal
Festa in famiglia di Nadir Taji
Tempi supplementari di Matteo Memè
David Giovani
Le assaggiatrici di Silvio Soldini
Le città di pianura di Francesco Sossai
La grazia di Paolo Sorrentino
Per te di Alessandro Aronadio
40 secondi di Vincenzo Alfieri
David dello spettatore (già annunciato)
Buen Camino di Gennaro Nunziante