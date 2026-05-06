David di Donatello 2026, tutti vincitori

Sono stati assegnati i 71esimi David di Donatello, gli “Oscar” del cinema italiano. La cerimonia si è tenuta questa sera al nuovo Teatro 23 di Cinecittà. A condurre la serata, Bianca Balti e Flavio Insinna, con la partecipazione di Nino Frassica.

Il miglior film è Le città di pianura di Francesco Sossai, che trionfa con ben otto premi (anche regia, attore, sceneggiatura originale, montaggio, canzone, casting, produttore) su 16 nomination. Nulla di fatto per Paolo Sorrentino e La grazia.

I migliori attori protagonisti sono Sergio Romano per Le città di pianura e Aurora Quattrocchi per Gioia mia, i migliori non protagonisti Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante.

Quattro i riconoscimenti per Primavera, esordio alla regia di Damiano Michieletto: compositore, acconciature, costumi, suono. Tre per La città proibita di Gabriele Mainetti: fotografia, scenografia, effetti visivi. Idem per Le assaggiatrici di Silvio Soldini: sceneggiatura non originale, David Giovani, trucco.

Gioia mia, oltre a Quattrocchi, porta a casa anche il premio per il miglior esordio alla regia.

Ecco la lista completa dei vincitori ai David 2026:

Miglior film

Le assaggiatrici di Silvio Soldini

Cinque secondi di Paolo Virzì

Le città di pianura di Francesco Sossai

Fuori di Mario Martone

La grazia di Paolo Sorrentino

Miglior regista

Gabriele Mainetti per La città proibita

Mario Martone per Fuori

Silvio Soldini per Le assaggiatrici

Paolo Sorrentino per La grazia

Francesco Sossai per Le città di pianura

Miglior attore protagonista

Pierpaolo Capovilla per Le città di pianura

Valerio Mastandrea per Cinque secondi

Sergio Romano per Le città di pianura

Claudio Santamaria per Il nibbio

Toni Servillo per La grazia

Miglior attrice protagonista

Valeria Bruni Tedeschi per Duse

Anna Ferzetti per La grazia

Valeria Golino per Fuori

Tecla Insolia per Primavera

Aurora Quattrocchi per Gioia mia

Barbara Ronchi per Elisa

Miglior attore non protagonista

Roberto Citran per Le città di pianura

Francesco Gheghi per 40 secondi

Vinicio Marchioni per Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino

Lino Musella per Nonostante

Andrea Pennacchi per Le città di pianura

Fausto Russo Alesi per Duse

Miglior attrice non protagonista

Valeria Bruni Tedeschi per Cinque secondi

Silvia D’Amico per Tre ciotole

Matilda De Angelis per Fuori

Valeria Golino per Breve storia d’amore

Milvia Marigliano per La grazia

Barbara Ronchi per Diva futura

Miglior sceneggiatura originale

Cinque secondi – Francesco Bruni, Carlo Virzì, Paolo Virzì

Le città di pianura – Francesco Sossai, Adriano Candiago

Duse – Letizia Russo, Guido Silei, Pietro Marcello

Gioia mia – Margherita Spampinato

La grazia – Paolo Sorrentino

Miglior sceneggiatura non originale

Le assaggiatrici Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia

Elisa – Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella

Fuori – Mario Martone, Ippolita Di Majo

Primavera – Ludovica Rampoldi

40 secondi – Vincenzo Alfieri, Giuseppe G. Stasi

Miglior esordio alla regia

Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi

Gioia mia di Margherita Spampinato

Paternal Leave di Alissa Jung

Tienimi presente di Alberto Palmiero

La vita da grandi di Greta Scarano

Miglior produttore

Le assaggiatrici – Lionello Cerri e Cristiana Mainardi per Lumière & Co., in collaborazione con Joseph Rouschop per Tarantula(Belgio), Katrin Renz e Stefan Jäger per Tellfilm (Svizzera)

Le città di pianura – Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter

Duse – Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, Marco Grifoni per Palomar (Mediawan Company), Benedetta Cappon per Avventurosa, con Rai Cinema, in collaborazione con PiperFilm, Alexandra Henochsberg, Pierre-François Piet per AD Vitam Films

Un film fatto per Bene – Andrea Occhipinti per Lucky Red, Marco Alessi per Dugong Films, in collaborazione con Beatrice Bulgari per Eolo Film Productions

Gioia mia – Benedetta Scagnelli, Alessio Pasqua, Gianluca Arcopinto, Claudio Cofrancesco per Yagi Media, in collaborazione con Paolo Butini, Ivan Cado, Filippo Barracco

Miglior casting

Le assaggiatrici – Laura Muccino, Liza Stutzky

Le città di pianura – Adriano Candiago

Gioia mia – Margherita Spampinato, Giulia Tarquini

La grazia – Anna Maria Sambucco, Massimo Appolloni

40 secondi – Marco Matteo Donat-Cattin, Federica Baglioni

Miglior autore della fotografia

Le assaggiatrici – Renato Berta

Le città di pianura – Massimiliano Kuveiller

La città proibita – Paolo Carnera

Duse – Marco Graziaplena

La grazia – Daria D’Antonio

Miglior compositore

Le assaggiatrici – Mauro Pagani

Le città di pianura – Krano

La città proibita – Franco Amurri

Primavera – Fabio Massimo Capogrosso

Queer – Trent Reznor e Atticus Ross

Miglior canzone originale

Arrivederci tristezza – musica, testi e interpretazione di Brunori Sas (da Arrivederci tristezza)

Follemente – musica e testi di Claudia Lagona, interpretata da Levante

(da FolleMente)

La prostata enflamada – musica e testi di Luca Medici, Antonio Iammarino, interpretata da Checco Zalone (da Buen Camino)

Ti – musica e testi di Marco Spigariol (in arte Krano), interpretata da Krano (da Le città di pianura)

Vaster Than Empires – musica di Trent Reznor & Atticus Ross, testi di Trent Reznor, William Burroughs, Atticus Ross, interpretata da Caetano Veloso, Trent Reznor, Atticus Ross (da Queer)

Miglior scenografia

Le assaggiatrici – scenografia Paola Bizzarri, Igor Gabriel

Le città di pianura – scenografia Paula Meuthen, arredamento Emilia Bonsembiante

La città proibita – scenografia Andrea Castorina, arredamento Marco Martucci

Duse – scenografia Gaspare De Pascali, arredamento Carlotta Desmann

La grazia – scenografia Ludovica Ferrario, arredamento Laura Casalini

Migliori costumi

Le assaggiatrici – Marina Roberti

La città proibita – Susanna Mastroianni

Duse – Ursula Patzak

La grazia – Carlo Poggioli

Primavera – Maria Rita Barbera, Gaia Calderone

Miglior trucco

Le assaggiatrici – Esmé Sciaroni

Duse – Maurizio Fazzini

La grazia – Paola Gattabrusi

Primavera – Vincenzo Mastrantonio (prostetico/special make-up Adele Di Trani, Emanuele De Luca)

Queer – Fernanda Perez (prostetico/special make-up Jason Hamer)

Miglior acconciatura

Le assaggiatrici – Samankta Mura

Fuori – Marco Perna

Il maestro – Teresa Di Serio

Primavera – Marta Iacoponi

Queer – Massimo Gattabrusi

Miglior montaggio

Le città di pianura – Paolo Cottigliola

La città proibita – Francesco Di Stefano

Fuori – Jacopo Quadri

La grazia – Cristiano Travaglioli

Il maestro – Giogiò Franchini

40 secondi – Vincenzo Alfieri

Miglior suono

Le assaggiatrici – presa diretta Antoine Vandendriessche, montaggio del suono Daniela Bassani, creazione suoni Stefano Grosso, mix Giancarlo Rutigliano

Le città di pianura – presa diretta Marco Zambrano, montaggio del suono Francesco Mauro, creazione suoni Sebastian Pablo Poloni, mix Francesco Tumminello

La città proibita – presa diretta Angelo Bonanni, montaggio del suono Giulio Previ, creazione suoni Mirko Perri, mix Michele Mazzucco

Fuori – presa diretta Maricetta Lombardo, montaggio del suono Silvia Moraes, creazione suoni Piergiorgio De Luca, mix Giancarlo Rutigliano

Primavera – presa diretta Gianluca Scarlata, montaggio del suono Davide Favargiotti, creazione suoni Daniele Quadroli, mix Nadia Paone

Migliori effetti visivi

La città proibita – supervisore Stefano Leoni, producer Andrea Lo Priore

Itaca – Il ritorno – supervisore Gaia Bussolati, producer Enrico Bernocchi

La grazia – supervisore Rodolfo Migliari, producer Lena Di Gennaro

Queer – supervisore Marco Fiorani Parenzi, producer Virginia Cefaly

La valle dei sorrisi – supervisore Giuseppe Squillaci, producer Daniele Mischianti

Miglior documentario – Premio Cecilia Mangini

Bobò di Pippo Delbono

Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra di Roberto Andò

Roberto Rossellini – Più di una vita di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti

Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi

Toni, mio padre di Anna Negri

Miglior film internazionale

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

The Brutalist di Brady Corbet

Io sono ancora qui di Walter Salles

Un semplice incidente di Jafar Panahi

La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

Miglior cortometraggio

Astronauta di Giorgio Giampà

Ciao, Varsavia di Diletta Di Nicolantonio

Everyday in Gaza di Omar Rammal

Festa in famiglia di Nadir Taji

Tempi supplementari di Matteo Memè

David Giovani

Le assaggiatrici di Silvio Soldini

Le città di pianura di Francesco Sossai

La grazia di Paolo Sorrentino

Per te di Alessandro Aronadio

40 secondi di Vincenzo Alfieri

David dello spettatore (già annunciato)

Buen Camino di Gennaro Nunziante