David di Donatello 2023, tutte le nomination

Sono state annunciate le candidature della 68esima edizione dei David di Donatello. Ovviamente in classica modalità conferenza stampa Rai: perché il prossimo anno non ingaggiare, per dire, un’attrice come Pilar Fogliati per annunciarle direttamente in diretta Instagram come fanno altrove? Ma vabbè.

Tra i titoli più nominati, Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Esterno notte di Marco Bellocchio, La stranezza di Roberto Andò e Nostalgia di Mario Martone. Candidati anche tanti dei loro interpreti: da Alessandro Borghi e Luca Marinelli per il film tratto dal romanzo di Paolo Cognetti a Ficarra e Picone, passando per Fabrizio Gifuni alias Aldo Moro. Snobbato invece l’hanitué dei David Pierfrancesco Favino, protagonista del Colibrì e dello stesso Nostalgia.

La categoria miglior canzone originale schiera Marco Mengoni, Diodato ed Elodie, che però non riceve la nomination come attrice per Ti mangio il cuore.

La cerimonia di consegna dei premi è prevista per il prossimo 10 maggio. A condurre la serata sarà come sempre Carlo Conti, affiancato quest’anno da Matilde Gioli.

Ecco la lista completa delle nomination ai David 2023:

Miglior film

Esterno notte – Marco Bellocchio

Nostalgia – Mario Martone

Le otto montagne – Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

Il signore delle formiche – Gianni Amelio

La stranezza – Roberto Andò

Miglior regista

Gianni Amelio (Il signore delle formiche)

Roberto Andò (La stranezza)

Marco Bellocchio (Esterno notte)

Mario Martone (Nostalgia)

Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch (Le otto montagne)

Miglior attore protagonista

Alessandro Borghi (Le otto montagne)

Ficarra e Picone (La stranezza)

Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

Luigi Lo Cascio (Il signore delle formiche)

Luca Marinelli (Le otto montagne)

Miglior attrice protagonista

Margherita Buy (Esterno notte)

Penélope Cruz (L’immensità)

Claudia Pandolfi (Siccità)

Benedetta Porcaroli (Amanda)

Barbara Ronchi (Settembre)

Miglior attore non protagonista

Francesco Di Leva (Nostalgia)

Elio Germano (Il signore delle formiche)

Fausto Russo Alesi (Esterno notte)

Toni Servillo (Esterno notte)

Filippo Timi (Le otto montagne)

Miglior attrice non protagonista

Giulia Andò (La stranezza)

Emanuela Fanelli (Siccità)

Daniela Marra (Esterno notte)

Giovanna Mezzogiorno (Amanda)

Aurora Quattrocchi (Nostalgia)

Miglior sceneggiatura originale

Astolfo – Gianni Di Gregorio, Marco Pettenello

Chiara – Susanna Nicchiarelli

Esterno notte – Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino

L’immensità – Emanuele Crialese, Francesca Manieri, Vittorio Moroni

Il signore delle formiche – Gianni Amelio, Edoardo Petti, Federico Fava

La stranezza – Roberto Andò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso

Miglior sceneggiatura non originale

Bentu – Salvatore Mereu

Brado – Massimo Gaudioso, Kim Rossi Stuart

Il colibrì – Francesca Archibugi, Laura Paolucci, Francesco Piccolo

Le otto montagne – Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

Nostalgia – Mario Martone, Ippolita Di Majo

Miglior esordio alla regia

Carolina Cavalli (Amanda)

Jasmine Trinca (Marcel!)

Niccolò Falsetti (Margini)

Vincenzo Pirrotta (Spaccaossa)

Giulia Louise Steigerwalt (Settembre)

Miglior produttore

Esterno notte – Lorenzo Mieli per The Apartment; Simone Gattoni per Kavac Film

La stranezza – Angelo Barbagallo per Bibi Film; Attilio De Razza per Tramp Limited; con Medusa Film e Rai Cinema

Le otto montagne – Wildise; Rufus; Menuetto; Pyramid Productions; Vision Distribution; in collaborazione con Elastic; con la partecipazione Canal+ e Ciné+; in collaborazione con Sky

Nostalgia – Medusa Film; Maria Carolina Terzi, Luciano e Carlo Stella per Mad Entertainment; Roberto Sessa per Picomedia; Angelo Laudisa per Rosebud Entertainment Pictures

Princess – Carla Altieri, Roberto De Paolis per Young Films; Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri per Indigo Film; Rai Cinema

Miglior fotografia

Esterno notte – Francesco di Giacomo

Nostalgia – Paolo Carnera

Le otto montagne – Ruben Impens

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene – Giovanni Mammolotti

La stranezza – Maurizio Calvesi

Miglior compositore

Esterno notte – Fabio Massimo Capogrosso

Le otto montagne – Daniel Norgren

Il pataffio – Stefano Bollani

Siccità – Franco Piersanti

La stranezza – Michele Braga, Emanuele Bossi

Miglior canzone originale

Caro amore lontanissimo – musica di Sergio Endrigo; testi di Riccardo Senigallia; interpretata da Marco Mengoni (da Il colibrì)

Culi culagni – musica di Stefano Bollani; testi di Luigi Malerba, Stefano Bollani; interpretata da Stefano Bollani (da Il pataffio)

La palude – musica e testi di Niccolò Falsetti, Giacomo Pieri, Alessio Ricciotti, Francesco Turbanti; interpretata da Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini (da Margini)

Proiettili (Ti mangio il cuore) – musica di Joan Thiele, Elisa, Emanuele Triglia; interpretazione di Elodie e Joan Thiele (da Ti mangio il cuore)

Se mi vuoi – musica, testi e interpretazione di Diodato (da Diabolik – Ginko all’attacco!)

Miglior scenografia

Esterno notte – scenografia Andrea Castorina; arredamento Marco Martucci, Laura Casalini

L’ombra di Caravaggio – scenografia Tonino Zera; arredamento Maria Grazia Schirippa, Marco Bagnoli

Le otto montagne – scenografia Massimiliano Nocente; arredamento Marcella Galeone

Il signore delle formiche – scenografia Marta Maffucci; arredamento Carolina Ferrara

La stranezza – scenografia Giada Calabria; arredamento Loredana Raffi

Migliori costumi

Chiara – Massimo Cantini Parrini

Esterno notte – Daria Calvelli

L’ombra di Caravaggio – Carlo Poggioli

Il signore delle formiche – Valentina Monticelli

La stranezza – Maria Rita Barbera

Miglior trucco

Dante – Federico Laurenti; trucco prostetico o special make-up Lorenzo Tamburini

Il colibrì – Paola Gattabrusi; trucco prostetico o special make-up Lorenzo Tamburini

Esterno notte – Enrico Iacoponi

L’ombra di Caravaggio – Luigi Rocchetti

Il signore delle formiche – Esmé Sciaroni

Miglior acconciatura

Esterno notte – Alberta Giuliani

L’immensità – Daniela Tartari

L’ombra di Caravaggio – Desiree Corridoni

Il signore delle formiche – Samantha Mura

La stranezza – Rudy Sifari

Miglior montaggio

Esterno notte – Francesca Calvelli con la collaborazione di Claudio Misantoni

Nostalgia – Jacopo Quadri

Le otto montagne – Nico Leunen

Il signore delle formiche – Simona Paggi

La stranezza – Esmeralda Calabria

Miglior suono

Esterno notte

Nostalgia

Le otto montagne

Il signore delle formiche

La stranezza

Migliori effetti visivi

Dampyr

Diabolik – Ginko all’attacco!

Esterno notte

Le otto montagne

Siccità

Miglior documentario – Premio Cecilia Mangini

Il cerchio – Sophie Chiarello

In viaggio – Gianfranco Rosi

Kill Me If You Can – Alex Infascelli

Svegliami a mezzanotte – Francesco Patierno

La timidezza delle chiome – Valentina Bertani

Miglior film internazionale

Bones and All – Luca Guadagnino

Elvis – Baz Luhrmann

The Fabelmans – Steven Spielberg

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

Triangle of Sadness – Ruben Östlund

Miglior cortometraggio (già assegnato)

Le variabili dipendenti – Lorenzo Tardella

David Giovani

Il colibrì – Francesca Archibugi

Corro da te – Riccardo Milani

L’ombra di Caravaggio – Michele Placido

Le otto montagne – Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

La stranezza – Roberto Andò

David dello spettatore (già assegnato)

Il grande giorno – Massimo Venier