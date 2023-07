Daniel Radcliffe apparirà nella serie reboot di ‘Harry Potter’?

Daniel Radcliffe è estremamente tranquillo sul reboot di Harry Potter. Warner Bros. Discovery ha annunciato un nuovo adattamento della saga del maghetto by J.K. Rowling, concepita questa volta come una serie televisiva. Il progetto avrà un cast completamente nuovo, una decisione che a Radcliffe va benissimo.

In una nuova intervista con ComicBook per promuovere la sua serie comedy TBS Miracle Workers: End Times, Radcliffe ha espresso il suo sostegno per il futuro di Harry Potter, ma ha anche detto che non sente il bisogno di esserci.

“Da quello che ho capito stanno cercando di ricominciare da capo con la storia e sono sicuro che chiunque ci stia lavorando vorrà lasciare la propria impronta, probabilmente senza dover infilare un cameo del vecchio Harry per forza da qualche parte”, ha dichiarato Radcliffe. “Di certo non me la sto andando a cercare. Ma auguro loro, ovviamente, tutta la fortuna del mondo e sono molto entusiasta di aver passato il testimone. Non credo però che ci sia bisogno che lo faccia fisicamente”.

La Warner Bros. Discovery ha annunciato la nuova serie di Harry Potter durante una presentazione alla stampa e agli investitori il 12 aprile, con l’intenzione di adattare ciascuno dei sette romanzi della Rowling in una stagione televisiva.

Il progetto non ha avuto sviluppi pubblici dal suo annuncio tre mesi fa: al momento non ci sono sceneggiatori, registi o attori coinvolti e non è stata ancora rivelata nessuna tempistica per la produzione. La Rowling sarà produttrice esecutiva del progetto insieme a Neil Blair e Ruth Kenley-Letts.