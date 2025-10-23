Dakota Johnson vorrebbe Charli XCX per il suo primo film da regista

Dakota Johnson passerà dietro la macchina da presa per il suo debutto alla regia, A Tree Is Blue. Secondo Deadline, l’attrice dirigerà il film basandosi su una sceneggiatura scritta dalla sua co-protagonista in Cha Cha Real Smooth, Vanessa Burghardt, che a quanto pare apparirà nel film insieme a Charli XCX e Jessica Alba.

A Tree Is Blue è il primo lungometraggio diretto da Johnson. Ha debuttato ufficialmente come regista con il cortometraggio Loser Baby, uscito lo scorso anno. Johnson ha anche lavorato come produttrice esecutiva e produttrice di The Disappearance of Shere Hite, Splitsville e del prossimo adattamento di Colleen Hoover, Verity. Johnson sarà anche la protagonista di Verity, la sua ultima apparizione dopo Material Love di Celine Song.

“È difficile fare lavori in cui non si ha un contributo creativo… È difficile quando le decisioni creative vengono prese da un comitato e da persone che non guardano nemmeno film, né ne sanno nulla”, ha detto Johnson durante una recente apparizione a Hot Ones. “Quando qualcosa va bene, gli Studios cinematografici vogliono su quella strada, quindi rifanno le stesse cose. Ma gli le persone non vogliono questo. Vogliono qualcosa di nuovo. Vogliono provare cose nuove”.

Charli XCX è sulla stessa lunghezza d’onda. La sua prossima serie di apparizioni include The Gallerist di Cathy Yan, così come The Moment, il film di Aidan Zamiri basato su una sua storia originale. The Moment uscirà nel 2026 e vedrà la partecipazione di Charli, Jamie Demetriou, Kate Berlant, Shygirl, Isaac Powell e Rish Shah. A.G. Cook apparirà nel film oltre a occuparsi delle musiche.

Charli apparirà anche in I Want Your Sex di Gregg Araki e nella versione di Daniel Goldhaber di Faces of Death.

“Mi sto davvero godendo il mio percorso da attrice”, ha detto Charli a Variety all’inizio di quest’anno. “Al momento mi sento molto, molto ispirata in quel campo, mi sento incredibilmente creativa e voglio solo fare cose che mi ispirino e mi diano energia”.

Da Rolling Stone US