Da ‘Gucci’ agli 883, da ‘The Paper’ a ‘Euphoria’: la nuova stagione seriale di Sky

Sky ha annunciato una nuova serie originale che promette di far parlare molto: Gucci – Fine dei giochi (working title), diretta da Gabriele Muccino e tratta dal memoir di Allegra Gucci. Prodotta da Sky Studios e Lucky Red, racconterà da un punto di vista inedito la saga della famiglia più iconica del lusso italiano, a partire dalla figura di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani.

Il titolo segna l’avvio di una stagione seriale ricchissima per Sky e NOW, con una line-up piena di novità internazionali, cult Sky Original e franchise storici.

La stagione è partita con The Pitt, fenomeno televisivo vincitore agli Emmy. E ottobre porta con sé altre prime attesissime: Suits LA, spin-off californiano dell’amata serie legal, e due esclusive HBO per l’Italia, Task con Mark Ruffalo e IT: Welcome to Derry, prequel horror di Stephen King.

Dal 16 ottobre arriva anche The Iris Affair – Missione ad alto rischio, thriller internazionale girato in Italia con Niamh Algar, Tom Hollander e Maya Sansa. E il 1° novembre debutta Sky Collection, nuovo canale (114) dedicato ai grandi cult: si parte con Friends, per poi ospitare The Big Bang Theory, Sex & The City, Romanzo Criminale – La serie, Game of Thrones e molti altri.

Fra le produzioni italiane, a novembre torna Call My Agent – Italia con la terza stagione e guest star come Luca Argentero, Miriam Leone e Stefania Sandrelli.

Nel 2026 attesi i ritorni di Euphoria e House of the Dragon, insieme al debutto italiano, dopo il successo USA, di The Paper, spin-off del fenomeno globale di The Office, con Sabrina Impacciatore. E poi il debutto di All Her Fault con Sarah Snook post-Succession e Dakota Fanning, Under Salt Marsh con Kelly Reilly e Atomic con Alfie Allen.

Sempre nel 2026, in arrivo Gomorra – Le origini diretta da Marco D’Amore, Avvocato Ligas con Luca Argentero e Nord Sud Ovest Est, sequel di Hanno ucciso l’Uomo Ragno firmato da Sydney Sibilia (che arriva in chiaro anche su TV8).

Sul fronte cinema, Sky celebra i grandi universi narrativi da Harry Potter a Il Signore degli Anelli, senza dimenticare Indiana Jones e Fast & Furious.

Confermate anche le produzioni Sky Original, da Petra 3 con Paola Cortellesi a I delitti del BarLume e Piedone – Uno sbirro a Napoli con Salvatore Esposito. Infine, su TV8 tornano in chiaro i grandi show Sky come X Factor e Pechino Express, e a novembre debutta la nuova sit-com Love Bugs con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello.