Creuza de Mà 2025: a Carloforte cinque giornate di musica, cinema e formazione

Dal 23 al 27 luglio torna a Carloforte, sull’isola di San Pietro, la 19ª edizione di Creuza de Mà – Musica per Cinema, il festival diretto dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzato dall’associazione culturale Backstage. Cinque giornate tra proiezioni, concerti, cine-concerti e masterclass che intrecciano musica e cinema, con un’attenzione particolare alla formazione e ai nuovi talenti.

Il programma si sviluppa in vari spazi del centro cittadino, tra cui il Cineteatro Cavallera, il Giardino di Note, l’Ex Me e l’Ex Tonnara. Cuore del festival resta il progetto formativo “Campus – Musica e Suono per Cinema e Audiovisivi”, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, sostenuto dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione Sardegna Film Commission. Il progetto ha portato alla creazione di un percorso annuale per giovani compositori, che culmina proprio a Creuza de Mà e getta le basi per l’apertura a Cagliari di una sede regionale della Scuola Nazionale di Cinema dedicata al suono e alla musica per audiovisivi.

Ad aprire l’edizione 2025, mercoledì 23 luglio, sarà il consueto Concerto Musiche da Film in Piazza Repubblica (ore 21:30), con partiture di Pivio e Pasquale Catalano eseguite dalla Banda Musicale di Carloforte. Il giorno successivo prende il via il percorso Campus con una masterclass pubblica sul ruolo del compositore nel cinema contemporaneo, seguita dalla proiezione del documentario Musicanti con la Pianola (ore 18:30) e del film Il Vangelo secondo Maria (ore 21:00). Chiude la giornata il piano solo di Rita Marcotulli al Giardino di Note (ore 23:00).

Venerdì 25 luglio sono previsti due appuntamenti musicali: il concerto al tramonto di Marcella Carboni all’Ex Tonnara (ore 19:30, biglietti su Boxol), e in chiusura il cine-concerto Arrivederci, Berlinguer! con Massimo Zamboni, accompagnato dai registi Michele Mellara e Alessandro Rossi (ore 23:00, Giardino di Note).

Sabato 26 si apre con un incontro su documentario e musica (ore 10:30), e prosegue con la proiezione di Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi con musiche di Iosonouncane (ore 18:30), e del film Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre (ore 21:00). In chiusura: VJ set audiovisivo di Max Viale e il Musicarello Dancing, una selezione da dancefloor ispirata al cinema pop italiano (ore 23:00).

Il festival si chiude domenica 27 luglio con Due Universi, concerto sinfonico prodotto in collaborazione con il Carloforte Music Festival e diretto da Alevtina Ioffe, con la partecipazione della violinista Anna Tifu, del compositore Romeo Scaccia e della Carloforte Festival Orchestra. In programma musiche di Čajkovskij e colonne sonore in chiave sinfonica.

Il programma completo è disponibile su: www.musicapercinema.it