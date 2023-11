Cosa sta succedendo nella causa per discriminazione di genere intentata contro Robert De Niro dalla sua ex-assistente

Robert De Niro ha testimoniato in un processo civile negli Stati Uniti. Il tribunale distrettuale del distretto sud di New York sta affrontando una causa per discriminazione di genere intentata contro l’attore e la sua compagnia Canal Productions dalla sua ex assistente, Graham Chase Robinson.

Dopo la selezione della giuria e le dichiarazioni di apertura il 30 ottobre, De Niro ha passato circa 90 minuti sul banco dei testimoni e ha definito le accuse di Robinson “nonsense”. L’attore di Killers of the Flower Moon ha affermato che avrebbe chiamato Robinson solo in orari “civili” e che gli sarebbe stato permesso di lavorare da remoto. “Non è che le chiedessi uscire e pulire i pavimenti”, ha detto De Niro, che ha affermato che i suoi compiti includevano la pianificazione, l’organizzazione di viaggi e l’acquisto di regali.

Durante il secondo giorno, il 31 ottobre, De Niro è stato interrogato sulla sua reazione a un presunto incidente in cui Robinson non lo avrebbe svegliato in tempo per un incontro importante. De Niro ha ammesso: “Sì, va bene, l’ho rimproverata”, aggiungendo: “Ho alzato la voce, ma io non urlo. Vuoi contestarmi? Questa è semplicemente una cosa che non faccio” (via People).

Anche se De Niro ha insistito sul fatto che “non è mai stato offensivo”, come nota ET, ha riconosciuto che era possibile che ci fossero momenti in cui definiva Robinson “viziata” o “stronzetta”.

Nel secondo giorno della testimonianza di De Niro ci sono stati altri racconti surreali, tipo l’attore che difende la scelta di chiamare Robinson due volte mentre era al funerale della nonna per farle acquistare i biglietti dell’autobus per suo figlio. De Niro ha detto che Robinson gli aveva anticipato che ci sarebbe un momento in cui avrebbe potuto chiamarla. “Non so se stavano seppellendo il corpo, facendo veglia funebre o qualcosa del genere”, ha spiegato.

De Niro si è anche rivolto direttamente a Robinson mentre era sul banco dei testimoni dopo che l’avvocato di lei lo aveva incalzato con l’accusa che si fosse fatto grattare la schiena dalla sua ex assistente. Oltre a insistere sul fatto che “non è mai stato strano o inquietante”, De Niro si è rivolto a Robinson e ha detto: “Vergognati, Chase Robinson!”

La battaglia legale è iniziata nel 2019 dopo che Canal Productions ha intentato una causa da 6 milioni di dollari contro Robinson, che è stato assunta come assistente dell’attore nel 2008 e successivamente promossa a “vicepresidente della produzione e delle finanze” di Canal. Robinson si è dimessa dall’azienda nell’aprile 2019 a causa delle crescenti preoccupazioni di “sabotaggio aziendale”. Il suo stipendio all’epoca, secondo la causa, era di 300mila dollari. L’accusa sostiene che lei ha guardato senza sosta Netflix mentre era al lavoro e che ha utilizzato i fondi aziendali per spese personali.

Robinson ha risposto con una causa contro De Niro e Canal Productions, sostenendo violazioni della legge sui diritti umani della città di New York. Nella afferma che De Niro ha fatto commenti e ha avuto comportamenti sessisti nei suoi confronti e le ha assegnato “compiti lavorativi stereotipicamente femminili che non erano coerenti con il suo titolo professionale”. Afferma inoltre che è stata pagata meno di un dipendente maschio a causa di stereotipi basati sul genere, e che De Niro e Canal hanno permesso alla fidanzata di De Niro, Tiffany Chen, di “prenderla di mira con false accuse su un interesse romantico per De Niro”, cosa che l’ha portata a essere stata privata delle sue mansioni lavorative per ritorsione, secondo una dichiarazione dello studio legale che rappresenta Robinson, Sanford Heisler Sharp. Chen è una dei dodici testimoni che possono essere chiamati dal querelante. Robinson ha citato in giudizio l’attore per 12 milioni di dollari di danni per disagio emotivo e danno alla reputazione.

“La signora Robinson è pronta a raccontare la sua storia alla giuria”, ha detto nel comunicato stampa Brent Hannafan, che ha presentato la dichiarazione di apertura al processo. “Le sue accuse di discriminazione e ritorsione sono convincenti e le prove a sostegno sono chiare. Crediamo che quando tutte le testimonianze saranno state ascoltate, la giuria concorderà con noi sul fatto che De Niro ha discriminato e compiuto ritorsioni contro la signora Robinson”.

