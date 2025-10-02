Cosa sta succedendo nel divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban?

Dopo quasi vent’anni di matrimonio, Nicole Kidman e Keith Urban hanno deciso di separarsi. L’attrice premio Oscar e la star della musica country hanno confermato la notizia martedì 30 settembre, quando Kidman ha ufficialmente presentato la richiesta di divorzio presso un tribunale del Tennessee, citando “differenze inconciliabili”.

La notizia, anticipata da TMZ e poi ripresa da People, ha scosso i fan delle due star australiane, a lungo considerate una delle coppie più solide e glamour di Hollywood. I due si erano sposati nel giugno 2006 a Sydney e hanno avuto due figlie: Sunday Rose, oggi 17enne, e Faith Margaret, 14 anni.

Dietro l’immagine perfetta di red carpet e dichiarazioni d’amore pubbliche, però, pare si nascondesse una crisi iniziata da tempo. Secondo fonti vicine alla coppia, Urban e Kidman vivevano separati già dall’inizio dell’estate: lei impegnata tra set internazionali, tra cui quello di Amori & incantesimi 2, lui in tournée con il suo High and Alive World Tour. “A volte le relazioni seguono il loro corso”, ha detto una fonte a Page Six, aggiungendo che Kidman “non voleva la separazione e stava cercando di salvare le cose”.

A riaccendere l’attenzione dei media però non è stata solo la notizia della separazione, ma anche i dettagli del loro accordo prematrimoniale. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, nel contratto firmato prima delle nozze era stata inserita una clausola singolare: Urban avrebbe ricevuto 600mila dollari per ogni anno di matrimonio se fosse rimasto sobrio. Un dettaglio che suona oggi come una nota ironica del destino. Urban ha infatti avuto in passato problemi di dipendenza da alcol e droghe, ed entrò in riabilitazione appena quattro mesi dopo il matrimonio. Fu proprio Nicole a organizzare una intervention con amici intimi, episodio che il cantante ha più volte definito “salvifico”.

Risultato? Dopo 19 anni, Urban potrebbe incassare oltre 11 milioni di dollari solo grazie a questa clausola. Non un incentivo alla separazione, ma certamente un elemento che rende ancora più complesso il racconto di questo divorzio.

Negli ultimi mesi, le tensioni erano diventate più visibili. Urban aveva interrotto bruscamente due interviste radiofoniche in Australia quando gli era stato chiesto di commentare le scene intime girate dalla moglie con Zac Efron (A Family Affair) e Harris Dickinson (Babygirl). Una reazione letta da molti come segnale di insofferenza crescente verso l’esposizione pubblica del loro rapporto.

Secondo il Daily Mail, la distanza fisica dovuta agli impegni di lavoro aveva portato a una “mancanza di intimità”. Una fonte ha spiegato: “Keith non vedeva mai Nicole, né lei sul set né lui in tournée. Non c’è stata una rottura improvvisa, ma un logoramento lento”.

Inoltre Keith Urban era abituato al “supporto alla sua carriera” da parte di Nicole Kidman, ha raccontato una fonte a People, aggiungendo, tuttavia, che il cantante country non è stata “altrettanto solidale come [Kidman] sperava” quando lei ha accettato altri progetti. Quando le loro due figlie Sunday e Faith erano più piccole, Kidman “si è dedicata solo a loro”. Alla fine, l’attrice e produttrice è tornata a lavorare a pieno ritmo. Rumors hanno affermato che Kidman “si è davvero ripresa lavorando. Si sente benissimo ed è molto felice di aver ricominciato a lavorare”. “Ora che sono cresciute, le ragazze adorano vedere la loro mamma lavorare. La sostengono molto”, ha detto la fonte. Per Urban, invece, “è stato l’opposto”.

La documentazione depositata in tribunale intanto prevede un piano di custodia già definito. Kidman sarà il genitore principale delle due figlie, che vivranno con lei per 306 giorni l’anno, mentre Urban ne avrà la cura per i restanti 59. Entrambi, con guadagni superiori ai 100mila dollari al mese, non avranno bisogno né di mantenimento né di supporto per le figlie.

Quanto ai beni, la divisione sarà sostanzialmente equa: ognuno manterrà ciò che è registrato a proprio nome. Urban ha già trovato un’abitazione alternativa a Nashville, a pochi chilometri dalla casa di famiglia.

Come in ogni separazione da copertina, non mancano le indiscrezioni. Alcuni tabloid americani e britannici hanno parlato di una presunta nuova relazione di Urban con una donna più giovane del mondo dello spettacolo. Una voce non confermata, ma che avrebbe “devastato” Kidman, secondo Page Six. L’attrice, raccontano fonti vicine, si sarebbe sentita “tradita” e avrebbe trovato sostegno soprattutto nella sorella Antonia, definita la sua “roccia” in questi mesi difficili.