Cosa sta succedendo a Timothée Chalamet?

L’ultima bacchettata è arrivata da Whoopi Goldberg e Sunny Hostin, conduttrici di The View, ma è solo la più recente delle repliche alle dichiarazioni di Timothée Chalamet sullo stato di balletto e opera. A febbraio, il candidato all’Oscar per Marty Supreme e Matthew McConaughey hanno partecipato a un evento ad Austin prodotto da Variety e CNN, durante il quale i due attori hanno parlato del loro mestiere. Discutendo della diminuzione della capacità di attenzione del pubblico, Timmy ha detto di non voler vedere le sale cinematografiche fare la fine del «balletto o dell’opera», che gli artisti cercano di «tenere in vita» anche se «a nessuno importa più».

Chalamet si è subito reso conto che il commento poteva essere considerato offensivo e ha aggiunto: «Con tutto il rispetto per le persone del balletto e dell’opera là fuori. Cavolo, ho appena sparato a zero senza motivo».

La polemica è scoppiata probabilmente troppo tardi per incidere davvero sulla corsa agli Oscar: il voto finale dell’Academy si è infatti chiuso il 5 marzo, mentre il caso mediatico intorno alle dichiarazioni di Chalamet, nonostante A CNN & Variety Town Hall Event sia andato in onda il 21 febbraio, è esploso solo in questi giorni. Ma la tempesta per il nostro continua.

«Il balletto è tostissimo», ha detto Hostin durante la puntata del 9 marzo di The View (via Entertainment Weekly). «Sono offesa e delusa da quello che ha detto. Non avevo capito che fosse così vuoto e così superficiale».

Goldberg ha aggiunto: «Vieni da una famiglia di ballerini, quindi quando sputi sull’arte di qualcun altro non è bello. Probabilmente non te ne sei reso conto finché non hai detto: “Oh, sono nei guai”, ma poi hai peggiorato la situazione dicendo “ho perso un pezzettino di pubblico”. No: sarà molto più di un pezzettino di pubblico ad arrabbiarsi, quindi fai attenzione. Attento, ragazzo».

«Per me è un ragazzo», ha continuato. «Senza mancare di rispetto. Davvero, non scusarti quando hai già insultato qualcuno. Non è giusto. Non puoi dire: “Oh, questa cosa è stupida, senza offesa”. È assolutamente offensivo».

Come sottolinea Pointe Magazine, le dichiarazioni di Chalamet arrivano infatti nonostante la storia familiare dell’attore: sua madre, Nicole Flender, ha studiato alla School of American Ballet e ha frequentato Yale University con una borsa di studio per la danza, insegnando poi danza nel sistema scolastico pubblico di New York City. Lo stesso Chalamet è stato inoltre fotografato di recente mentre indossava un cappellino del New York City Ballet.

Durante la conversazione con McConaughey, Chalamet ha detto di ammirare gli attori che «vanno in un talk show e dicono: “Ehi, dobbiamo tenere vive le sale cinematografiche. Dobbiamo tenere vivo questo genere”». Ma, ha aggiunto, «una parte di me pensa anche che se la gente vuole vedere qualcosa — come Barbie, come Oppenheimer — andrà a vederlo, farà lo sforzo di uscire di casa e ne parlerà con entusiasmo».

«E non voglio lavorare nel balletto o nell’opera, o in situazioni tipo: “Ehi, dobbiamo tenere in vita questa cosa”. Anche se in realtà è come dire che ormai a nessuno importa più», ha aggiunto Chalamet. «Tutto il rispetto per le persone del balletto e dell’opera là fuori. «Ecco, con questa battuta ho appena perso un pezzettino di pubblico». Anche se la conversazione è stata trasmessa a febbraio, questa settimana le sue parole sono tornate a circolare su scala globale, mentre molte delle più importanti compagnie di opera e balletto del mondo hanno risposto alle sue dichiarazioni.

La Royal Ballet and Opera di Londra ha reagito alla frecciata virale di Chalamet pubblicando su Instagram un video dei suoi artigiani e performer e scrivendo: «Ogni sera alla Royal Opera House migliaia di persone si riuniscono per il balletto e l’opera. Per la musica. Per il racconto. Per la pura magia della performance dal vivo. Se vuoi ripensarci, Timothée Chalamet, le nostre porte sono aperte». Anche la English National Opera ha invitato l’attore a una rappresentazione. La Seattle Opera ha fatto notizia offrendo uno sconto del 14% sui biglietti per la sua produzione di Carmen con il codice promozionale “Timothée”.

Anche Doja Cat ha attaccato Chalamet in un post su TikTok poi cancellato, dicendo: «L’opera ha 400 anni. Il balletto ne ha 500. Qualcuno di nome Tim-oh-tay Cha-lam-et ha avuto il coraggio di dire — davanti alle telecamere — che a nessuno importa più. Sono sicura che potresti entrare in un teatro d’opera proprio adesso: i posti sarebbero pieni e nessuno aprirebbe bocca durante lo spettacolo, perché tutti hanno così tanto rispetto per quello che stanno vedendo».

La ballerina del New York City Ballet Megan Fairchild ha aggiunto in un video pubblicato su Instagram: «Timmy, non sapevo che fossi un ballerino di livello mondiale o un cantante d’opera che semplicemente ha scelto di non dedicarsi a queste arti perché la recitazione è più popolare. Balletto e opera non sono hobby di nicchia a cui si rinuncia per diventare famosi». Fairchild ha continuato: «Buona fortuna nella corsa agli Oscar. È importante che gli artisti sostengano altri artisti. Nessuno di questi percorsi è facile, e non c’è bisogno di sminuire il balletto o l’opera».