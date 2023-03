Con l’intelligenza artificiale Harry Potter diventa fashionista

Risponde a domande, disegna, si utilizza per fare musica: ogni giorno l’intelligenza artificiale viene utilizzata per creare qualcosa qualcosa di nuovo, e c’è pure qualcuno che le ha insegnato a dialogare con Padre Pio (tutto vero, qui).

Ma usano l’AI pure i fan di Harry Potter, soprattutto quelli appassionati di moda. In un nuovo video apparso online, i maghetti di Hogwarts e i loro professori sono trasformati in modelli e modelle, pronti per sfilare o prendere parte alle settimane della moda di tutto il mondo. «Qual è la differenza, Potter, tra H&M e Balenciaga?» ma pure «Non c’è bene e male. Esiste solo Balenciaga». Guardate qui

I think you should see this pic.twitter.com/UhaeYdTaFy — Phil (@blisstweeting) March 23, 2023

Il video è stato creato dall’utente Patreon demonflyingfox, che promette: «Non posso ancora parlare dei miei altri progetti, ma sto lavorando a un sequel del video Balenciaga di Harry Potter. La gente lo vuole». Preparate le bacchette più stilose che possedete.