Come saranno i Beatles nei quattro biopic di Sam Mendes? Ecco le prime immagini

Un primo assaggio dei quattro film di prossima uscita sui Beatles, diretti da Sam Mendes e dedicati a ognuno dei quattro Fab Four, è arrivato tra noi. Ieri, il Liverpool Institute for Performing Arts – la scuola fondata da Paul McCartney insieme a Mark Featherstone-Witty – ha collaborato con Sony Pictures UK per una trovata promozionale… interattiva.

Si tratta di quattro cartoline che ritraggono Harris Dickinson nei panni di John Lennon, Paul Mescal in quelli di McCartney, Joseph Quinn come George Harrison e Barry Keoghan nelle vesti di Ringo Starr. Sono state nascoste in vari punti dell’istituto, e i fortunati studenti che le hanno trovate sono stati invitati a taggare i profili social della scuola per contribuire a diffondere la notizia del progetto in arrivo.

🚨 First look at Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan and Joseph Quinn in the upcoming Beatles Biopic films! Sony Pictures UK provided the postcards to the Liverpool Institute of Performing Arts, where they are hidden around campus for students to find pic.twitter.com/sjRSYeAXNT — Paul Mescal Updates (@mescalupdates) January 29, 2026

L’annuncio di The Beatles – A Four-Film Cinematic Event risale allo scorso aprile: il biopic in quattro parti uscirà negli Stati Uniti il 7 aprile 2028 (notizie ufficiali per l’Italia non sono ancora state confermate). Ciascun Beatle sarà protagonista di un film autonomo, che racconterà la storia della leggendaria band dal punto di vista di ogni singolo membro.

Durante il CinemaCon di Las Vegas dello scorso anno, Mendes aveva dichiarato che ciascun capitolo della serie sarebbe stato «la prima esperienza cinematografica pensata per il binge watching», aggiungendo: «Forse è un’occasione per comprenderli un po’ più a fondo», con riferimento ai quattro componenti della band leggendaria.

I film vedranno inoltre nel cast James Norton nei panni di Brian Epstein, Anna Sawai in quelli di Yoko Ono, Saoirse Ronan come Linda McCartney, Aimee Lou Wood nel ruolo di Pattie Boyd, Mia McKenna-Bruce come Maureen Starkey e Harry Lloyd nei panni di George Martin. Con loro anche David Morrissey nel ruolo di Jim McCartney, Leanne Best come Mimi Smith, Bobby Schofield nei panni di Neil Aspinall, Daniel Hoffmann-Gill come Mal Evans, Arthur Darvill nel ruolo di Derek Taylor e Adam Pally come Allen Klein.

E nell’attesa, Keoghan sembra sfoggiare un look decisamente Starr sul tappeto rosso britannico di Crime 101 – La strada del crimine, thriller tratto da Stephen King in uscita a febbraio…

