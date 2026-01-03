Come i Duffer hanno portato due classici di Prince nel finale di ‘Stranger Things’

Durante le sue cinque stagioni, Stranger Things ha riportato in auge tantissima cultura pop anni ’80, spesso attraverso scelte musicali diventate subito cult. Ma è nell’episodio finale che la serie ha calato l’asso, con ben due brani di Prince. Spoiler: se non l’avete ancora visto, fermatevi qui.

Parlando con Tudum, il magazine di Netflix, i creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno raccontato come sono riusciti a ottenere i diritti di When Doves Cry e Purple Rain. Entrambe le canzoni sono incluse nell’album Purple Rain del 1984 e nel film omonimo, ma non erano mai state concesse in licenza per film o serie, al netto di qualche cover comparsa altrove, come quella di Quindon Tarver in Romeo + Juliet di Baz Luhrmann.

Prince - Purple Rain (Official Video)

Guarda questo video su YouTube

L’idea di includere quei brani “ad ogni costo” è arrivata quando gli autori hanno immaginato un giradischi come innesco a distanza per una bomba, destinata a distruggere il ponte che collega il mondo reale all’Upside Down. Per quella scena serviva una sequenza musicale molto precisa: l’apertura doveva suonare festosa, in linea con l’euforia del momento in cui la bomba viene attivata, mentre la chiusura doveva diventare più pesante e emotiva, mentre Eleven (Millie Bobby Brown) appare al varco tra le dimensioni, apparentemente ancora nell’Upside Down.

Ross Duffer racconta: «Non abbiamo mai parlato così tanto di una scelta musicale come per quel momento», aggiungendo: «Sapevamo che ci serviva un momento musicale (needle drop) epico, e sono girate tantissime idee. Penso che non ci sia niente di più epico di Prince». A quel punto, racconta, il lato due di Purple Rain «si incastrava alla perfezione» con l’atmosfera che volevano creare in quel momento dell’episodio.

Prince and the Revolution - When Doves Cry (Official Music Video)

Guarda questo video su YouTube

Ottenere i diritti, però, non era affatto scontato. «Ci avevano detto che era un’ipotesi davvero remota, quindi abbiamo incrociato le dita», dice Matt. E qui entra in gioco un precedente che i Duffer citano apertamente: l’effetto Kate Bush. Secondo loro, il successo di Running Up That Hill, tornata in classifica nel 2022 dopo l’uso nella quarta stagione, ha aiutato a convincere chi gestisce l’eredità di Prince a concedere quelle due canzoni per l’episodio finale della serie. «Meno male che hanno detto di sì», chiude Matt.

A giudicare dai primi numeri, la scelta sta già avendo un impatto. Secondo Variety, da quando l’episodio finale è uscito la notte di Capodanno, Purple Rain ha registrato un aumento del 243% degli ascolti su Spotify, con un +577% tra gli ascoltatori Gen Z a livello globale. When Doves Cry sarebbe invece salita del 200%, con un +128% tra la Gen Z.

C’è anche un contesto che rende questa licenza ancora più significativa. La decisione degli eredi di Prince di concedere Purple Rain e When Doves Cry per la prima volta a una serie Netflix arriva in un momento in cui i rapporti tra la piattaforma e chi gestisce l’eredità dell’artista sembravano particolarmente distesi. Lo scorso febbraio, infatti, Netflix aveva annunciato che non avrebbe più pubblicato il documentario su Prince realizzato da Ezra Edelman, il regista di O.J.: Made in America. Secondo un articolo del New York Times Magazine, il film conteneva accuse di abusi fisici ed emotivi nei confronti di Prince, riportate da alcuni ex partner creativi e sentimentali del musicista. Netflix e gli eredi del musicista hanno dichiarato di aver raggiunto “un accordo” che permetterà a chi detiene l’eredità di Prince di sviluppare e produrre un nuovo documentario con contenuti esclusivi tratti dall’archivio dell’artista.

Da Rolling Stone US.