Colin Farrell è ‘The Penguin’: guarda il teaser della serie spin-off di ‘The Batman’

È arrivato il primo teaser di The Penguin, la serie prodotta da HBO Max su uno dei più celebri villain di Gotham City, nella versione che ne ha dato Colin Farrell nel film The Batman di Matt Reeves.

La serie sarà costituita da otto episodi in totale, e si concentrerà – attenzione: segue spoiler per chi non ha visto il film – sul caos lasciato in città dalla morte del boss mafioso Carmine Falcone (John Turturro). Una terra fertile per i piani criminali del Pinguino…

Del cast della serie faranno parte anche Cristin Milioti (Black Mirror: U.S.S. Callister, Modern Love), alias la figlia di Carmine, Sofia Falcone, e Michael Zegen (La fantastica signora Maisel), nei panni invece del figlio del boss, Alberto Falcone; oltre a Clancy Brown, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Carmen Ejogo, François Chau e David H. Holmes.

Reeves figura come produttore esecutivo insieme allo stesso Farrell, mentre la regia dei primi tre episodi è affidata a Craig Zobel (Omicidio a Easttown – Mare of Easttown).

Non c’è ancora una data di messa in onda, ma sarà comunque nel 2024.

Ecco il trailer: