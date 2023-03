Ci siamo: Quentin Tarantino sta preparando il suo ultimo film

Ha sempre detto che avrebbe diretto 10 film e si sarebbe fermato quando avrebbe compiuto 60 anni. Se contiamo i due Kill Bill come un unico titolo, Tarantino ha girato nove lungometraggi e il prossimo 27 marzo spegnerà le fatidiche 60 candeline. E, secondo l’Hollywood Reporter, sta lavorando a quello che dovrebbe essere il suo ultimo film.

Pare che il regista cult nei prossimi giorni farà leggere a diversi studios la sua ultima sceneggiatura. Quentin infatti starebbe cercando un accordo simile a quello fatto per C’era una volta a… Hollywood, ha aggiunto la fonte. E cioè l’impegno per l’uscita nelle sale e la proprietà del copyright del film (nel caso di Sony Pictures e C’era una volta, l’intesa prevedeva che i diritti sarebbero tornati a Tarantino dopo 20 anni).

Le misure di sicurezza estreme per la lettura della sceneggiatura sembrano simili a quelle adottate per il suo film precedente, in cui i dirigenti dovevano recarsi nell’ufficio dell’agente di Tarantino a Beverly Hills e leggere le pagine in una sala conferenze. Un protocollo messo a punto dopo il clamoroso leak del copione per The Hateful Eight. Per ora i rappresentanti di Tarantino non hanno risposto alle richieste di commento.

Il titolo del nuovo film dovrebbe essere The Movie Critic, almeno per ora: alcune fonti infatti sostengono che si tratti di un titolo provvisorio e non definitivo. Il progetto dovrebbe essere ambientato alla fine degli anni ’70 a Los Angeles e avere al centro una protagonista femminile. Secondo i rumors, potrebbe essere basato sulla vita della celeberrima critica cinematografica Pauline Kael. Kael, che è mancata nel 2001, era anche saggista e scrittrice ed era nota per il suo spirito combattivo con gli editori e i registi. Alla fine degli anni ’70, Kael ha lavorato brevemente come consulente per la Paramount, posizione che ha accettato per volere di Warren Beatty. I tempi sembrano coincidere con l’ambientazione della sceneggiatura – e il regista un profondo rispetto per Kael, sostengono le fonti.

Per anni Tarantino ha espresso il desiderio di smettere di girare film al top della sua carriera, sostenendo che molti registi perdono la loro creatività invecchiando. Ma questo non significa certo che Quentin andrà in pensione. Durante la promozione del suo nuovo libro Cinema Speculation (dopo la versione romanzo di C’era una volta a… Hollywood), che presenterà in Italia ad aprile, Tarantino ha rivelato l’intenzione di girare una serie televisiva di otto episodi.