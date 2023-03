Chiara Ferragni tornerà a Sanremo 2024?

La fonte sono le Chicche di Gossip di Chi, quindi prendiamola con le pinze. Ma pare che, dopo averla ritrovata per una cena a Milano nei giorni scorsi (qui le foto dal profilo Instagram di Amadeus), il conduttore di Sanremo abbia proposto a Chiara Ferragni di affiancarlo nuovamente alla conduzione dell’edizione 2024.

«Amadeus corteggia Chiara Ferragni», si legge sulla rivista “pettegola”. «Per il prossimo Festival di Sanremo il conduttore, riconfermato alla conduzione, sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni. L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse. I due si sono ritrovati a cena, lo scorso weekend, con la moglie del conduttore, anche per parlare di questo. Ma al momento la Ferragni è più propensa al no».

Notizia reale o bufala? E soprattutto: dopo il successo riscosso quest’anno, a Chiara Ferragni farebbe davvero comodo un bis all’Ariston? Il nostro consiglio per ora è: qualunque sia la tua scelta, pensati libera.