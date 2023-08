Chiara Ferragni torna a parlare di Fedez e Sanremo: «Gli avevo chiesto di essere lì solo come spettatore, per una volta»

Con un post su Instagram, Chiara Ferragni ha pubblicato il trailer di The Ferragnez: Sanremo Special, una puntata speciale della serie che racconta la vita coniugale dell’influencer e del cantante. Una puntata attesissima dato che, verosimilmente, sapremo qualcosa in più su quanto accaduto durante la scorsa edizione del Festival, quando in tanti hanno parlato di una possibile crisi all’interno della coppia. Una crisi detonata in seguito al “limone Made in Italy” tra Fedez e Rosa Chemical, con una Chiara Ferragni descritta da più fonti come infastidita dal protagonismo del marito, reo di averle rubato la scena.

Nel trailer si vede Fedez che, rivolgendosi alla moglie, dice chiaramente che «Guarda, l’unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io»; subito dopo, vengono ripercorse le scene che conosciamo: il bacio della discordia, il presunto disappunto di Ferragni durante la pubblicità, i silenzi e i riferimenti alla crisi. Un disappunto che, a quanto pare, poggiava su basi reali: infatti, sul finale, Chiara Ferragni dice: «Sapeva quanto ci tenevo. Gli avevo chiesto di essere lì solo come spettatore, per una volta». La puntata uscirà su Amazon Prime il prossimo 14 settembre.