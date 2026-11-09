Che cosa sta succedendo al casting di Bond?

Il casting di Bond smette di essere una corsa a tre. Dopo mesi in cui il toto-007 sembrava ridotto a Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor, venerdì Variety e Hollywood Reporter hanno rivelato che Robert Pattinson ha fatto un provino per Denis Villeneuve alla fine di ottobre. Con lui, secondo le stesse fonti, ha fatto un’audizione anche Nicholas Hoult.

Pattinson è già protagonista di The Batman e ha alle spalle Twilight e Harry Potter, se parliamo di saghe. Con Villeneuve ha lavorato di recente su Dune – Parte Tre. Hoult, che secondo quanto riportato arrivò secondo dietro Pattinson per il ruolo di Bruce Wayne, ha recitato nelle saghe di Superman e degli X-Men. Il suo prossimo film è Come rapinare una banca, prodotto da Amazon MGM Studios, la stessa casa dei nuovi Bond.

Nel quadro compare anche Harry Styles. Variety scrive che avrebbe “avuto dei contatti” sul ruolo, ma non è chiaro se abbia sostenuto un provino. Il nome di Jacob Elordi, a lungo considerato il favorito, è invece diventato più silenzioso nelle ultime settimane.

Amazon MGM Studios non ha commentato le indiscrezioni e, dall’avvio del processo a maggio, ha parlato pochissimo. Allora aveva detto soltanto: “La ricerca del prossimo James Bond è in corso”.

Sul fronte creativo, lo scorso anno lo studio ha annunciato Villeneuve alla regia del film che segue No Time to Die (2021), ultimo capitolo con Daniel Craig. Il regista sarà anche produttore esecutivo con Tanya Lapointe; Amy Pascal e David Heyman producono, mentre la sceneggiatura è di Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. All’annuncio Villeneuve disse: “Sono un fan sfegatato di Bond. Per me è territorio sacro. Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a tante nuove missioni”.

Si parla anche di un quarto provinante rimasto senza nome. E al momento nessuno degli attori che hanno sostenuto le audizioni è stato ufficialmente confermato.