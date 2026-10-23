Charli XCX farà un cameo nel nuovo horror di Martin Scorsese

I mondi di Charli XCX e Martin Scorsese tornano a incrociarsi, stavolta per un horror diretto dal regista.

Tratto dal romanzo gotico di Peter Cameron, What Happens at Night segue una coppia di coniugi americani in trasferta in una remota cittadina europea. I due, che sperano di adottare un bambino, si ritrovano alle prese con una galleria di bizzarri ospiti d’albergo, mentre lottano con le pratiche dell’adozione e, com’è naturale, con la propria inquietudine.

Secondo Variety, che cita fonti interne, Charli farà un cameo nel film di Scorsese accanto a due pesi massimi del box office come Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Sul progetto non si sa molto altro, ma la testata riporta che nel cast ci sono anche Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson e Jared Harris.

I rappresentanti di Charli, di Scorsese, di Apple e di StudioCanal non hanno risposto per il momento alle richieste di commento di Rolling Stone.

Charli aveva già lavorato con Scorsese per la cover di Music, Fashion, Film, l’album uscito a luglio. L’immagine in bianco e nero ritrae tre icone, una per ciascun ambito, sedute insieme in una cucina: John Cale per la musica, Marc Jacobs per la moda e Martin Scorsese per il cinema. «Mi ha detto che aveva un’idea da propormi», ha raccontato Cale a Rolling Stone in un’intervista esclusiva. «Si parlava di un video, un’ode all’impronta di un tempo e di un luogo. Un attimo dopo ero su un aereo. E sono finito in una cucina qualsiasi».

Di recente Charli è stata protagonista di Erupcja di Pete Ohs e del mockumentary su Brat The Moment. È apparsa inoltre in 100 Nights of Hero di Julia Jackman, in I Want Your Sex diretto da Gregg Araki, in The Gallerist di Cathy Yan e in un film ancora senza titolo di Takashi Miike.

Charli si avvia alla conclusione del tour americano a supporto dell’album: oggi chiuderà la tappa nordamericana alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.

Da Rolling Stone US