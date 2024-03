Chance Perdomo è morto in un incidente in moto a soli 27 anni

Chance Perdomo è morto a causa di un incidente in moto a soli 27 anni, scrive Deadline.

In una nota a nome della famiglia e dei rappresentanti di Perdomo si legge: “La sua passione per le arti e il suo insaziabile appetito per la vita erano noti a tutti coloro che lo conoscevano, e il suo calore continuerà in coloro che amava di più. Vi chiediamo di rispettare il desiderio di privacy della famiglia mentre piange la perdita del loro amato figlio e fratello”.

Recentemente, Perdomo ha recitato in Gen V di Prime Video nel ruolo di Andre Anderson, uno studente popolare e migliore amico di Luke con capacità di manipolazione magnetica. Ha lavorato al fianco di Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips e London Thor nella serie di supereroi, uno spin-off di The Boys. La produzione della seconda stagione verrà ritardata in seguito alla tragedia.

“Non riusciamo a capire bene. Per quelli di noi che lo conoscevano e lavoravano con lui, Chance era sempre affascinante e sorridente, un’entusiasta forza della natura, un artista incredibilmente talentuoso e, più di ogni altra cosa, semplicemente una persona gentile e adorabile. Anche scrivere di lui al passato non ha senso. Siamo tristtima per la famiglia di Chance e siamo addolorati per la perdita del nostro amico e collega. Abbracciate i vostri cari oggi”, ha detto il produttore dello show in una dichiarazione.

Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television hanno aggiunto: “L’intera famiglia di Gen V è devastata dall’improvvisa scomparsa di Chance Perdomo. Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television estendono i più sinceri pensieri e sostegno alla famiglia di Chance e a tutti coloro che lo amavano in questo momento difficile”.

Prima di lavorare alla serie Prime, Chance ha interpretato il ruolo principale di Ambrose Spellman in Le terrificanti avventure di Sabrina di Roberto Aguirre-Sacasa, al fianco di Kiernan Shipka, Ross Lynch e Michelle Gomez.

Perdomo era un attore afro-latino nato a Los Angeles ma cresciuto a Southampton, in Inghilterra. Dopo la laurea, voleva studiare legge ma si è invece concentrato sulla recitazione. La sua carriera è iniziata al National Youth Theatre di Londra.