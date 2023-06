‘Challengers’, Zendaya, tennis e mènage á trois: guardate SUBITO il trailer del nuovo film di Luca Guadagnino

Un remix di S&M di Rihanna fa da perfetto sfondo a un triangolo amoroso nel trailer “croccantissimo” del prossimo film di Luca Guadagnino, Challengers, che arriverà al cinema a settembre

La storia segue un’ex prodigio del tennis diventata un’allenatrice molto dura, Tashi Duncan (Zendaya), e il marito Art (Mike Faist, West Side Story), un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte. La strategia di Tashi per la redenzione di lui prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor, The Crown 3, La chimera), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. In realtà da giovani i tre erano stati parte di un triangolo amoroso.

Il trailer infatti si apre con Zendaya che incontra i due ragazzi da adolescente, mentre inizia la sua carriera e dovrebbe diventare una delle più grandi star dello sport. “Sei stata incredibile oggi. Voglio dire, non era tennis. Era un gioco completamente diverso”, dice Art avvicinandosi a Tashi a un evento.

Il video poi passa a una scena in cui Tashi pomicia con entrambi in una stanza d’albergo. Il mènage á trois sembra portare al drama tra i due amici, prima che Tashi subisca un infortunio alla gamba che le stroncherà la carriera.

La storia poi riprende anni dopo: Tashi è ora allenatrice (e moglie) di Art in vista del torneo di tennis Challengers, dove i due ex migliori amici dovranno affrontarsi in campo.

“Sai cos’è il tennis?”, dice Tashi. “È una relazione”.

Guadagnino ha spiegato a Variety che Zendaya si è allenata tre mesi con l’ex giocatore Brad Gilbert per prepararsi al ruolo. “È meravigliosa”, ha detto il regista. “Voglio dire wow. Abbiamo montato il film e quasi non usiamo nessuno delle sue controfigure, è talmente brava”.

Challengers è scritto da Justin Kuritzkes e la colonna sonora del film è stata composta da Trent Reznor e Atticus Ross.