‘Challengers’ di Luca Guadagnino starring Zendaya non aprirà più la Mostra di Venezia

Challengers di Luca Guadagnino, la rom-com “tennistica” starring Zendaya e Josh O’Connor, non aprirà più la prossima Mostra del Cinema di Venezia.

La produzione (Metro-Goldwyn-Mayer Pictures con Amazon Studios, mentre i diritti di distribuzione internazionale sono di Warner Bros.) ha deciso di non mandare più il film al festival a causa dello sciopero degli attori in corso a Hollywood, come confermato da un comunicato della Biennale.

Al suo posto è stato scelto Comandante di Edoardo De Angelis, regista di Indivisibili e della recente Netflix La vita bugiarda degli adulti, con protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di Salvatore Todaro, eroico comandante di un sottomarino durante la Seconda guerra mondiale. Il film sarà anche in concorso, insieme – si vocifera – a molti titoli italiani.

Visto lo sciopero in corso, Challengers è stato addirittura rimandato al 2024, come del resto Dune – Parte due (sempre con Zendaya, più ovviamente Timothée Chalamet e le new entry Florence Pugh e Austin Butler) e, si presume a questo punto, molti altri titoli prodotti dagli Studios USA.

La Mostra di Venezia numero 80 è in programma al Lido dal 30 agosto al 9 settembre prossimi.