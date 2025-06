C’è un’ultima sceneggiatura di David Lynch

David Lynch era pronto a tornare dietro la macchina da presa con i suoi storici collaboratori prima della sua scomparsa nel gennaio 2025. A rivelarlo è stata sua figlia, la regista Jennifer Lynch, che ha raccontato al Times il progetto Unrecorded Night, una serie per Netflix.

“Avevo giurato di mantenere il segreto, ma sì, sono sicura che Kyle (MacLachlan) ne avrebbe fatto parte. E Laura (Dern) e Naomi (Watts). Papà amava lavorare con i suoi amici”.

La sceneggiatura della serie, ovviamente mai realizzata, potrebbe essere pubblicata come opera letteraria: “Stiamo valutando la possibilità di pubblicarla, in modo che il pubblico possa confrontarsi con le sue idee. Sarebbe molto triste se la gente non riuscisse a conoscerla”.

Il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, aveva già espresso la sua curiosità riguardo all’ultimo progetto di Lynch: “Era una produzione di David Lynch, piena di mistero e rischi, ma volevamo intraprendere questo viaggio creativo con un genio”.

“Prima c’è stato il Covid”, ha aggiunto, “poi alcune incertezze di salute hanno impedito la produzione di questo progetto, ma abbiamo chiarito che non appena fosse stato meglio, noi saremmo stati pronti”.

Nonostante i suoi problemi, Lynch infatti era determinato a continuare a lavorare. Watts ha spiegato: “Sapevo che non stava bene, ma era di ottimo umore. Voleva tornare al lavoro, io e Laura (Dern) gli abbiamo detto: ‘Puoi farcela! Potresti lavorare dalla roulotte’. No, non aveva ancora finito”.

Jennifer ha aggiunto anche che suo padre era assolutamente in grado di fare le cose dal punto di vista mentale e di volontà, ma che aveva difficoltà a respirare.