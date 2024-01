C’è una faida in corso tra Selena Gomez e Kylie Jenner? Timothée Chalamet risponde

Un labiale “rubato” agli ultimi Golden Globe sembra confermare una faida in corso tra Selena Gomez e Kylie Jenner, neo-fidanzata di Timothée Chalamet, “collega” della prima in Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen.

Gli esperti di lip reading sostengono che a un certo punto Selena abbia detto all’amica Taylor Swift: “Gli ho chiesto di fare una foto e lei ha detto no”. “Con Timothée?”, si accerta Taylor. E Selena conferma.

Dopo la smentita da parte di un insider presente alla notte dei globi d’oro, secondo il quale Selena non avrebbe nemmeno incrociato Timmy e Kylie nel corso dell’intera serata, ora arriva il commento dello stesso Chalamet.

Interpellato da TMZ il giorno dopo la serata dei Globe a proposito del fatto che ci sia effettivamente un feud tra le due, lui risponde con un secco: “No”.

E alla domanda “i rapporti tra te e Selena Gomez sono buoni?”, replica: “Sì, certamente”.

Tutto bene? Parrebbe di sì. Ma i più accaniti pettegoli non dimenticano l’incidente delle sopracciglia di un anno fa. To be continued…