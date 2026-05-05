C’è un nuovo trailer di ‘The Odyssey’ di Christopher Nolan

È stato diffuso un nuovo trailer di The Odyssey di Christopher Nolan. Le ultime immagini tratte dal mondo dell’epica greca di Omero mostrano l’Odisseo di Matt Damon impegnato a combattere contro il Ciclope, mentre l’Antinoo villain interpretato da Robert Pattinson tenta di prendere il trono di Itaca. La clip è stata presentata in anteprima durante la puntata di lunedì sera del Late Show With Stephen Colbert.

Oltre a Damon nei panni dell’eroe navigatore, il film vede Anne Hathaway nel ruolo di Penelope, moglie di Odisseo; Tom Holland in quello del figlio Telemaco; Pattinson come il pretendente itacese Antinoo; Zendaya nei panni della dea della saggezza Atena; e Charlize Theron as maga Circe. Il super cast include anche Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Elliot Page e Jovan Adepo, insieme a decine di altri attori che interpretano personaggi del poema epico.

The Odyssey è il tredicesimo film da regista di Nolan. Ha scritto la sceneggiatura basandosi sul poemae lo ha prodotto insieme a Emma Thomas sotto la loro società Syncopy. La distribuzione è affidata a Universal Pictures.

L’ultimo film di Nolan e Thomas è stato Oppenheimer (2023), che ha incassato 958,8 milioni di dollari e ottenuto 13 nomination agli Oscar, vincendone sette, tra cui Miglior film, Miglior regia per Nolan, Miglior attore per Cillian Murphy e Miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr.

Così come Oppenheimer uscì nello stesso giorno di Barbie nel 2023, The Odyssey arriverà in sala il 16 luglio insieme al potenziale blockbuster di Disney e Sony Spider-Man: Brand New Day.

The Odyssey farà la storia come il primo film narrativo girato interamente con camere IMAX. In una mossa promozionale, i biglietti per le proiezioni in 70mm sono stati messi in vendita con un anno di anticipo, già nel luglio 2025.