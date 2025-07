C’è stato un leak del teaser trailer del nuovo film di Christopher Nolan

Lo sappiamo: a Christopher Nolan non piace pubblicare online i (teaser) trailer dei suoi film – vi ricordate “l’esperienza” che era stato quello di Oppenheimer? Lo stesso avrebbe voluto per The Odyssey, la sua ultima fatica, che arriverà al cinema (almeno in America) il 17 luglio 2026. Infatti Universal Pictures, lo studios che ne ha supportato la realizzazione, aveva programmato di proiettare il primo teaser del lungometraggio solamente prima di Jurassic World – La rinascita.

Così però non è stato, o meglio: non c’è voluto molto prima che iniziassero a girare online i primi leak del video, soprattutto su X. Ecco quello che si vede (se non sembra molto, è perché le riprese sono ancora in corso): un oceano nero e un voiceover che dice «Oscurità. La legge di Zeus è stata fatta a pezzi. Ho perso il mio re da quanto il mio comandante è morto. Sapeva che la guerra non si sarebbe potuta vincere. Eppure, in qualche modo, l’ha vinta», questo quanto scrive The Hollywood Reporter.

Dunque, il teaser mostra il volto di Tom Holland nei panni di Telemaco, figlio di Ulisse, mentre parla con un personaggio ancora sconosciuto, interpretato da Jon Bernthal. Telemaco parla: «Devo scoprire che cosa è successo a mio padre». E il personaggio di Bernthal risponde, rivolgendosi a una stanza piena di persone: «Chi sa qualcosa sul conto di Odisseo? Tu? Tu sai qualcosa? Alcuni dicono che sia ricco, altri che sia povero. Qualcuno dice che è morto, altri che è imprigionato». E poi, si vedono alcuni pezzi di legno alla deriva sul mare e un uomo sdraiato su uno di essi: probabilmente si tratta di Matt Damon nei panni di Ulisse.

Alcuni contenuti leakkati e caricati dagli utenti sono già stati rimossi da X per violazione di copyright. Intanto, c’è già chi produce meme: sull’accento inglese-non-inglese degli attori, su utenti che vanno a vedere Jurassic World – La rinascita solo per «comprare un biglietto per il tesser trailer di The Odyssey» e, in generale, su chi preferisce guardare di nascosto il teaser online rispetto al vederlo al cinema, in alta qualità.

Christopher Nolan'S ODYSSEY

Teaser Out Now.

If English audio is Available please share🚶pic.twitter.com/HlZALIZ143 — TheYash18 (@TheYash1028) July 2, 2025

"One ticket for THE ODYSSEY teaser trailer, please." https://t.co/LOMYxKPOP9 — Daniel (@DanielTheTEMP) June 30, 2025