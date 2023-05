Cate Blanchett potrebbe lasciare la recitazione: ecco perché

Cate Blanchett è pronta a lasciare la recitazione. In un incontro organizzato da Variety durante il Festival di Cannes in corso, la diva australiana due volte premio Oscar ha dichiarato che è aperta a nuove opportunità.

«In realtà, sto cercando da sempre di lasciare la recitazione», ha confessato Blanchett. «Ci penso dall’inizio della mia carriera. Essere produttrice è un’estensione del mio essere attrice».

«Alcuni film che produco mi coinvolgono anche davanti alla macchina da presa», continua, «ma a volte è meglio stare solo dietro le quinte. Anche se spesso tendo a fare un po’ troppo il capo».

«Vivere il set da attrice a volte può essere alienante o noioso», prosegue la protagonista di TÁR. «Soprattutto quando, come mi è successo in passato, ti accorgi di essere l’unica donna in mezzo a più di sessanta uomini. È un reale squilibrio, bisogna cambiare la situazione».

È stata la miniserie Mrs. America, che ha interpretato e prodotto tre anni fa, a cambiare il suo sguardo sull’industria, dice Blanchett. Da lì ha capito l’importanza di coinvolgere più donne e più persone di etnie diverse sul set. «Aspetto il giorno in cui non dovrò più rispondere a domande sulle donne nel cinema», conclude Cate.

L’ultimo film prodotto e interpretato da Blanchett, The New Boy dell’australiano Warwick Thornton, è stato presentato all’ultimo Festival di Cannes nella sezione Un certain regard.