Cannes 2026, ecco la selezione ufficiale

Sono stati annunciati i titoli della selezione ufficiale del Festival di Cannes 2026, in programma dal 12 al 23 maggio. Il direttore Thierry Frémaux ha detto che è stato svelato «il 95% della selezione», con alcuni titoli ancora da annunciare nelle prossime settimane, e ha sottolineato che ci sono «5 registe donne in concorso»: Léa Mysius, Marie Kreutzer, Jeanne Herry, Valeska Grisebach e Charline Bourgeois-Tacquet.

Poche le sorprese rispetto alle aspettative, vedi Pedro Almodóvar con Amarga Navidad (che è già uscito in Spagna e arriverà nelle nostre sale il 21 maggio) e Hirokazu Kore-eda con Sheep in the Box, ma anche Cristian Mungiu (Fjord, il suo primo film in lingua inglese starring Renate Reinsve e Sebastian Stan) e Paweł Pawlikowski (Fatherland con Sandra Hüller)

In concorso ritornano altri nomi conosciuti (e attesi): Rodrigo Sorogoyen, László Nemes, Ryūsuke Hamaguchi, Lukas Dhont, Asghar Farhadi, Javier Calvo & Javier Ambrossi. E se ve lo stavate chiedendo, sì, per ora non c’è nessun americano nella competizione principale. Come già annunciato, però, John Travolta debutterà alla regia con Propeller One-Way Night Coach nella sezione Cannes Première.

Sembra che nemmeno l’Italia quest’anno sarà rappresentata: gli unici film che hanno a che fare con il nostro Paese sono Roma Elastica di Bertrand Mandico (fra i Midnight Screenings), girato nella Capitale e con nel cast Ornella Muti, Isabella Ferrari, Franco Nero e Maurizio Lombardi, e La vie d’une femme di Charline Bourgeois-Tacquet (in concorso), in cui fa un’apparizione come attore lo scrittore Erri De Luca.

Sul fronte musicale invece si preannuncia come imperdibile il doc John Lennon. The Last Interview di Steven Soderbergh.

Il presidente di giuria già annunciato sarà Park Chan-wook, mentre le Palme d’oro alla carriera saranno assegnate a Barbra Streisand e a Peter Jackson. La maîtresse de cérémonies di quest’anno sarà l’attrice francese Eye Haïdara.

Qui tutti i titoli della selezione ufficiale di Cannes 2026.

Concorso

Minotaur di Andrey Zvyagintsev

El ser querido di Rodrigo Sorogoyen

The Man I Love di Ira Sachs

Fatherland di Paweł Pawlikowski

Moulin di László Nemes

Histoires de la nuit di Léa Mysius

Fjord di Cristian Mungiu

Notre salut di Emmanuel Marre

Gentle Monster di Marie Kreutzer

Nagi Notes di Koji Fukada

Hope di Na Hong-jin

Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

Garance di Jeanne Herry

L’inconnue di Arthur Harari

All of a Sudden di Ryūsuke Hamaguchi

The Dreamed Adventure di Valeska Grisebach

Coward di Lukas Dhont

La bola negra di Javier Calvo & Javier Ambrossi

La vie d’une femme di Charline Bourgeois-Tacquet

Histoires parallèles di Asghar Farhadi

Amarga Navidad di Pedro Almodóvar

Fuori concorso

La Vénus électrique di Pierre Salvadori (film d’apertura)

Karma di Guillaume Canet

Her Private Hell di Nicolas Winding Refn

Diamond di Andy García

L’objet du délit di Agnès Jaoui

De Gaulle: L’âge de fer di Antonin Baudry

L’abandon Vincent Garenq

Un certain regard

Teenage Sex and Death at Camp Miasma di Jane Schoenbrun (film d’apertura)

La más dulce di Laïla Marrakchi

Club Kid di Jordan Firstman

Everytime di Sandra Wollner

I’ll Be Gone in June di Katharina Rivilis

Yesterday the Eye Didn’t Sleep di Rakan Mayasi

The Meltdown di Manuela Martelli

Soy tu animal materno di Valentina Maurel

Elephants in the Fog di Abhinash Bikram Shah

Benimana di Marie-Clementine Dusabejambo

Le corset di Louis Clichy

Congo Boy di Rafiki Fariala

All the Lovers in the Night di Yukiko Sode

Cannes Première

Heimsuchung di Volker Schlöndorff

Propeller One-Way Night Coach di John Travolta

Kokurojo: The Samurai and the Prisoner di Kiyoshi Kurosawa

The Game di Juan Cabral & Santiago Franco

Une nuit di Daniel Auteuil

Midnight Screenings

Roma Elastica di Bertrand Mandico

Full Phil di Quentin Dupieux

Colony di Yeon Sang-ho

Jim Queen di Nicolas Athane & Marco Nguyen

Sanguine di Marion Le Coroller

Special Screenings

John Lennon. The Last Interview di Steven Soderbergh

Avedon di Ron Howard

Les Survivants du Che di Christophe Réveille

Les Matins Merveilleux di Avril Besson