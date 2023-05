Cannes 2023, ‘Anatomie d’une chute’ di Justine Triet vince la Palma d’oro. Premiati anche Jonathan Glazer e Aki Kaurismäki

Niente da fare per il nostro trio delle meraviglie: Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Alice Rohrwacher. L’Italia torna a casa dalla Croisette a mani vuote. Alla fine l’ha spuntata Anatomie d’une chute di Justine Triet. La giuria della 76esima edizione del Festival di Cannes, presieduta da Ruben Östlund e composta da Paul Dano, Julia Ducournau, Brie Larson, Denis Ménochet, Rungano Nyoni, Atiq Rahimi, Damian Szifron e Maryam Touzaniha ha scelto di premiare con la Palma d’oro questo procedurale sui generis, che racconta il processo a una donna per la morte del marito, avvenuta in circostanze misteriose sulle Alpi francesi. È il terzo film diretto da una regista ad aggiudicarsi il massimo riconoscimento a Cannes, dopo Lezioni di piano di Jane Campion nel 1993 e Titane di Julia Ducournau nel 2021.

La miglior regia è del cineasta di origine vietnamita Tran Anh Hùng per La Passion de Dodin Bouffant (The Pot-au-Feu), gastromance (come l’ha definito Variety) tra il cuoco Benoît Magimel e la gourmet interpretata da Juliette Binoche, mentre il migliore attore e la migliore attrice sono, rispettivamente, Koji Yakusho (per Perfect Days di Wim Wenders) e Merve Dizdar (per About Dry Grasses di Nuri Bilge Ceylan). Il Grand Prix va a The Zone of Interest di Jonathan Glazer, che racconta l’Olocausto dal punto di vista di una famiglia tedesca che vive di fianco ad Auschwitz. Aki Kaurismäki porta a casa il Premio della giuria con Fallen Leaves, love story proletaria ambientata a Helsinki. Yuji Sakamoto si aggiudica invece il riconoscimento per la miglior sceneggiatura grazie a Monster di Kore’eda.

Ecco lista completa dei vincitori della Selezione ufficiale di Cannes 76:

Palma d’oro al miglior film: Anatomie d’une chute di Justine Triet

Grand Prix della giuria: The Zone of Interest di Jonathan Glazer

Prix de la mise en scène al miglior regista: La Passion de Dodin Bouffant (The Pot-au-Feu) di Tran Anh Hùng

Premio della giuria: Fallen Leaves di Aki Kaurismäki

Prix d’interprétation masculine al miglior attore: Koji Yakusho per Perfect Days di Wim Wenders

Prix d’interprétation féminine alla migliore attrice: Merve Dizdar per About Dry Grasses di Nuri Bilge Ceylan

Prix du scénario alla migliore sceneggiatura: Monster di Hirokazu Kore’eda

Camera d’or: Inside The Yellow Cocoon Shell di Thien An Pham

Palma d’oro al miglior cortometraggio: 27 di Flóra Anna Buda

Menzione speciale cortometraggi: Fár di Gunnur Martinsdóttir Schlüter