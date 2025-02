Lo riportano Variety e Deadline: Buffy l’ammazzavampiri sta per tornare. La rete televisiva Hulu ha infatti ordinato un pilot per un reboot della serie, con Sarah Michelle Gellar pronta per tornare a Sunnydale.

Secondo quanto si legge, il prossimo capitolo del Buffyverse introdurrà presumibilmente una nuova Cacciatrice, con Gellar che apparirà in un ruolo ricorrente. Alla regia del pilot, scritto da Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman, la vincitrice dell’Oscar Chloé Zhao (Nomadland).

Tra i produttori esecutivi della serie anche Dolly Parton (la cui società Sandollar ha prodotto la serie originale), Zhao, Gellar ed entrambi e le Zuckerman. Il creatore della serie originale, Joss Whedon, non sarà coinvolto nel reboot dopo essere stato accusato di aver creato un ambiente di lavoro tossico sul set sia di Buffy che della sua serie spin-off Angel.

La serie è andata in onda per setta stagioni, dal 1997 al 2003. Prima, però, Buffy era stato anche un film con Kristy Swanson del 1992. Preparate aglio e paletti.