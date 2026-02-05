‘Buen Camino’ come nessuno mai: è record anche per numero di spettatori

Il film dei record, ora su ogni fronte. Buen Camino di Checco Zalone era ad oggi il film con il maggior incasso di sempre al box office italiano: 75.125.156 euro.
E ora il comico pugliese supera ufficialmente sé stesso anche per numero di spettatori. Il film uscito il 25 dicembre 2025 ha raggiunto il totale di 9.369.241 presenze in sala, battendo il primato finora detenuto da Quo vado? con 9.368.154 spettatori.
Buen Camino si conferma così il film più visto in Italia dell’era Cinetel, cioè il sistema che, dal 1994, traccia incassi e ingressi nelle sale nazionali.
Nonostante la forza indiscussa di Checco Zalone nel nostro panorama, è un risultato che supera qualsiasi aspettativa. E il botteghino di ieri ci dice che è ancora fortissimo: al di là del record superato, è ancora stabile al quarto posto della classifica a più di un mese dall’uscita.
Per quanto riguarda il numero di spettatori pre era Cinetel, bisogna tornare piuttosto indietro per vedere numeri che superano Zalone, cioè a quando il cinema era pressoché l’unica grande forma di intrattenimento popolare.
Il film più visto per numero di ingressi resta Il dottor Živago (1965) con 22.900.000 spettatori, seguito da Il padrino (1972, 21.827.533 presenze), I dieci comandamenti (1956, 16.800.000 spettatori), Agente 007 – Missione Goldfinger (1964, 15.800.000 ingressi) e Guerra e pace (1956, 15.707.723 biglietti totali).