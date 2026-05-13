Bryan Cranston su Madonna in ‘The Studio 2’: «Non crederete ai vostri occhi»

Se vi serviva un altro motivo per aspettare con ansia la seconda stagione di The Studio, Bryan Cranston ha appena anticipato una scena apparentemente folle girata insieme a Madonna per la serie.

Durante un’intervista con Access Hollywood, l’attore ha lasciato intendere che si tratti di un momento talmente assurdo da lasciare gli spettatori a fissare lo schermo increduli. «Nella prossima stagione di The Studio faccio una cosa davanti a Madonna», ha raccontato Cranston. «Durante una specie di obbligo o verità, e ovviamente è un obbligo. Faccio qualcosa che o farà salire tantissimo la mia street credibility oppure distruggerà completamente la mia carriera. Una delle due. Ma vi garantisco che direte: “Oh mio Dio!”».

Poi ha mimato la reazione del pubblico, mettendosi le mani sul volto: «Guarderete la scena così. E non riuscirete a crederci». Non è ancora stato rivelato chi interpreterà Madonna nella serie, mentre il personaggio di Cranston (Griffin Mill, l’eccentrico CEO dei Continental Studios) era già stato introdotto nella prima stagione. L’attore ha anche raccontato l’esperienza di lavorare con la popstar in Italia, lodandone la disciplina.

«È una persona straordinaria. Voglio dire, è Madonna», ha detto Cranston. «È una delle persone più famose al mondo. E noi eravamo a Venezia a girare due episodi. Sembrava quasi irreale. Ti guardavi intorno pensando: “Siamo qui, a Venezia, con Madonna!”».

Ha poi aggiunto: «Lavora durissimo. La sua etica professionale è incredibile. Era divertente, partecipava a tutto ed è stata molto sportiva. A volte restavamo sul set fino alle tre, quattro, cinque del mattino e lei era sempre lì con noi. Ho solo cose bellissime da dire su di lei».

Seth Rogen guida il cast della serie nei panni del capo dello Studio Matt Remick, accanto a Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders e Kathryn Hahn. La prima stagione aveva già ospitato una lunga serie di cameo celebri, tra cui Martin Scorsese, Olivia Wilde e Zoë Kravitz.

Catherine O’Hara, morta a gennaio, appariva nella prima stagione nel ruolo della produttrice Patty Leigh, performance che le era valsa un Emmy. Lo scorso mese Rogen e il co-creatore Evan Goldberg hanno raccontato al Times of London di essere stati costretti a modificare completamente la nuova stagione dopo la morte di O’Hara.

«È stata una sfida incredibile», ha spiegato Goldberg. «Ovviamente dal punto di vista emotivo, ma anche per la serie stessa. Avevamo scritto tutto pensando a lei. Le onde d’urto della sua scomparsa attraversano tutta la nuova stagione. È stato difficile. Lei era l’ancora dello show, e ora quell’ancora non c’è più».

Rogen ha aggiunto: «In un certo senso stiamo riconoscendo il fatto di sentirci un po’ senza punti di riferimento. Ma fa parte della vita. E quindi, anche se questa serie non vuole soffermarsi troppo sui temi più pesanti, nella seconda stagione saranno inevitabilmente presenti. Non faremo finta di niente».

Da Rolling Stone US