Bryan Cranston e Aaron Paul ricordano RJ Mitte

I colleghi di Breaking Bad hanno reso omaggio a RJ Mitte dopo la sua morte, avvenuta lunedì all’età di 34 anni. Un suo rappresentante ha confermato a People che l’attore si è tolto la vita.

Mitte era noto soprattutto per aver interpretato Walter White Jr., figlio di Walter e Skyler White, i personaggi di Bryan Cranston e Anna Gunn, nella serie premiata agli Emmy. Lo show è andato in onda per cinque stagioni, dal 2008 al 2013. Insieme ai colleghi del cast, Mitte ha vinto lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica.

A Mitte era stata diagnosticata una lieve paralisi cerebrale all’età di tre anni, e la sua interpretazione di Walt Jr. è stata molto apprezzata. Il personaggio aveva la stessa condizione dell’attore, sebbene in forma più marcata. Nel 2013 Mitte ha ricevuto l’Harold Russell Award della SAG-AFTRA, intitolato a Harold Russell, il primo attore con disabilità a vincere un Oscar.

«Sono disperato mentre scrivo queste righe stasera. RJ Mitte, il mio dolce figlio in Breaking Bad, è morto», ha scritto Cranston in un post sui social, accompagnato da una foto che li ritrae insieme. «Nato con la paralisi cerebrale, non ha mai, mai permesso che quella difficoltà diventasse una scusa per qualcosa. Ha affrontato a testa alta e con grande determinazione i ritmi impegnativi delle riprese».

«Era piuttosto acerbo quando abbiamo iniziato a girare l’episodio pilota, nel febbraio 2007», ha proseguito Cranston, «ma a poco a poco lo abbiamo visto crescere e diventare un attore davvero bravo. Ha messo a frutto l’esperienza nella serie per diventare una voce forte in difesa degli artisti con disabilità, e guidava un’organizzazione filantropica dedicata ad aiutare la comunità delle persone con disabilità».

L’attore ha scritto che tutta «quella promessa e quel potenziale ora sono una perdita enorme». E ancora: «È particolarmente devastante sapere che si è tolto la vita». Poi si è chiesto: «Perché?». Cranston ha raccontato che appena qualche settimana prima della morte di Mitte si erano scambiati messaggi per trovare un giorno per pranzare insieme. «Non so se quel pranzo avrebbe cambiato il suo futuro», ha scritto.

«Ma so che gli volevo bene, e che mi sono goduto fino in fondo il tempo passato con lui durante gli anni della serie, e anche dopo che i riflettori su Breaking Bad si erano spenti… Mi mancherai, figliolo». Prima di concludere il suo omaggio, Cranston ha esortato chi è in difficoltà a contattare la 988 Lifeline, aggiungendo: «C’è speranza».

In una dichiarazione all’Hollywood Reporter, Aaron Paul, che interpretava Jesse Pinkman, ha detto: «Non ho parole. Questa notizia mi spezza il cuore. RJ, ti voglio bene, amico mio. Ci mancherai. E a chiunque stia leggendo queste righe: sappiate che siete amati e che non siete soli. Ricordatelo sempre».

Dean Norris, che interpretava l’agente della DEA Hank Schrader, zio di Walt Jr., ha scritto in un post su X: «Anche se RJ non interpretava mio figlio, l’ho sempre tenuto d’occhio sul set quando era un ragazzino. Era un ragazzo dolcissimo e ci mancherà moltissimo. È davvero straziante».

Da Rolling Stone US