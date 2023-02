Bruce Willis soffre di una forma di demenza

Ci sono aggiornamenti sulla salute di Bruce Willis. E purtroppo non sono buone notizie. La famiglia dell’attore ha rivelato che soffre di demenza frontotemporale (FTD).

Quasi un anno fa la famiglia di Willis aveva annunciato che l’eroe action di Die Hard avrebbe “interrotto” la sua carriera dopo che gli era stata diagnosticata l’afasia, “che sta influenzando le sue capacità cognitive”. Undici mesi dopo il messaggio sia sul sito dell’Associazione per la degenerazione frontotemporale che sui social media per informare i fan che i medici hanno stabilito che l’FTD stava probabilmente causando l’afasia di Willis.

“Sfortunatamente, le sfide con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”, ha scritto la famiglia di Willis.

“L’FTD è una malattia crudele di cui molti di noi non hanno mai sentito parlare e che può colpire chiunque. Per le persone sotto i 60 anni, la FTD è la forma più comune di demenza e poiché ottenere la diagnosi può richiedere anni, è probabilmente molto più diffusa di quanto sappiamo”.

La famiglia ha aggiunto: “Oggi non ci sono cure per questa malattia, una realtà che speriamo possa cambiare negli anni a venire. Con il peggiorare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca”.

La dichiarazione è stata firmata dall’ex moglie di Willis, Demi Moore, dall’attuale moglie Emma e da tutti i suoi figli.

Secondo il sito web dell’AFTD, “La progressione dei sintomi – nel comportamento, nel linguaggio e/o nel movimento – varia da individuo a individuo, ma l’FTD porta un inevitabile declino. La durata della progressione varia da 2 a oltre 20 anni. Con il progredire della malattia, la persona colpita può incontrare crescenti difficoltà nella pianificazione o nell’organizzazione delle attività. Può comportarsi in modo inappropriato in contesti sociali o lavorativi e avere difficoltà a comunicare con gli altri o a relazionarsi con i propri cari.

L’Associazione per la degenerazione frontotemporale spiega: “Nel tempo l’FTD predispone un individuo a complicazioni fisiche come polmonite, infezioni o lesioni dovute a una caduta. L’aspettativa di vita media è di 7-13 anni dopo l’inizio dei sintomi. La causa più comune di morte è la polmonite”. Hanno aggiunto che attualmente non esiste una cura o un trattamento per fermare o ridurre la progressione della FTD.

“Bruce ha sempre creduto nell’uso della sua voce nel mondo per aiutare gli altri e per aumentare la consapevolezza su questioni importanti sia pubblicamente che privatamente”, ha scritto la famiglia di Willis. “Sappiamo nei nostri cuori che – se oggi potesse – vorrebbe rispondere portando l’attenzione globale e una connessione con coloro che stanno affrontando questa malattia debilitante e il modo in cui ha un impatto su così tante persone e le loro famiglie”.

