Bruce Willis, la moglie parla della malattia che l’ha colpito: «Ora ho molta più speranza»

«Ho molta più speranza oggi di quanto non ne avessi quando Bruce ha ricevuto la sua prima diagnosi». A parlare è la moglie Emma Heming, che ha rilasciato nuove dichiarazioni e in merito alla malattia di cui soffre la star di Die Hard: l’afasia, una forma di demenza che si è progressivamente aggravata.

«Oggi so molto di più su questa malattia», continua Heming, «e sono connessa a un’incredibile comunità che mi supporta moltissimo. Ho una nuova speranza perché so di aver trovato un nuovo scopo – uno scopo che, lo ammetto, non avrei mai pensato di trovare – e voglio usare questa possibilità per aiutare e dare forza agli altri».

Intervistata da Maria Shriver, l’ex moglie di Arnold Schwarzenegger, per il suo Sunday Paper, Emma Heming, ex modella e imprenditrice sposata con Bruce Willis dal 2009, ha anche confessato il suo «senso di colpa per avere le risorse per affrontare questa battaglia, cosa su cui moltissimi non possono contare».

«Quando racconto quello che sta passando la mia famiglia, so di avere l’attenzione della stampa», ha aggiunto. «E so anche che ci sono migliaia di storie che non vengono raccontate e ascoltate, e che meritano la stessa pietà e preoccupazione».

Bruce Willis si è ritirato dalle scene nel 2022, proprio a causa di questa malattia che non gli consente più il lavoro sul set.