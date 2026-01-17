Brian May dice che i Queen non suoneranno a Glastonbury per «questioni politiche»

Il chitarrista dei Queen Brian May ha dichiarato che la band non suonerà al Glastonbury Festival per «motivi «politici». Lo storico gruppo rock non si è mai esibito sul Pyramid Stage, e May ha più volte espresso il suo disaccordo con il fondatore del festival, Michael Eavis, per il suo sostegno, nel corso degli anni, all’abbattimento dei tassi.

Nel 2023 May aveva già escluso un’apparizione dei Queen a Worthy Farm, dichiarando: «Michael Eavis mi ha insultato spesso, e non è qualcosa che mi faccia particolarmente piacere. Ma ciò che mi dà più fastidio è che sia favorevole all’abbattimento dei tassi, che considero una tragedia e un crimine inutile contro la fauna selvatica».

Già nel 2018, il sostegno di Eavis all’abbattimento dei tassi aveva spinto l’attore di Downton Abbey Peter Egan a guidare un appello al boicottaggio di Glastonbury da parte di fan della musica e amanti degli animali.

Guardando a Glastonbury 2027, i bookmaker hanno già iniziato ad accettare scommesse sui possibili headliner. Tra i nomi circolano Sam Fender, Ed Sheeran, Rihanna e Little Simz.

L’edizione di quest’anno del festival di Worthy Farm ha visto The 1975, Neil Young e Olivia Rodrigo come headliner del celebre Pyramid Stage. Tra gli altri artisti in cartellone: Charli XCX, Wolf Alice, Rod Stewart, Doechii e Kneecap. Nel 2025 ci sono stati anche set a sorpresa di Pulp, Haim, Lorde e Lewis Capaldi.

Già nel 2019 May aveva spiegato che la band non avrebbe «mai» suonato al festival a causa del conflitto di opinioni, ribadendo poi la posizione nel 2023. Ora, in una nuova intervista al Daily Mail, May ha di nuovo annullato le speranze dei fan di vedere i Queen a Glastonbury nel 2027: «Non farei Glastonbury l’anno prossimo per via della politica delle persone che lo gestiscono. A meno che questo non cambi, non succederà».

«A loro piace uccidere i tassi, e pensano che sia uno sport», ha affermato. «È qualcosa che non posso sostenere, perché cerchiamo di salvare questi tassi da anni, e continuano a essere uccisi da anni. Questo è il motivo per cui rinunciamo».

Eavis, che è anche un allevatore di bovini da latte, in passato ha definito May «un pericolo per l’agricoltura» e ha criticato l’opposizione del chitarrista all’abbattimento dei tassi, sostenendo che si tratti di una misura per contrastare gli effetti della tubercolosi bovina quando il bestiame viene infettato. May è cofondatore dell’organizzazione per il benessere animale Save Me, che si batte contro la caccia alla volpe e l’abbattimento dei tassi.