Brad Pitt ha detto che Angelina Jolie è «vendicativa»

Gli strascichi del divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie continuano a catalizzare l’attenzione mediatica. Negli ultimi giorni quella che, fino a non troppi anni fa, rappresentava senza troppi problemi la golden couple hollywodiana per antonomasia è tornata a far parlare di sé, ancora (e quando mai) per motivi connessi al lussuoso vigneto Chateau Miraval, nella provenza francese, acquistato dalla coppia nel 2008 – e, secondo i giornali d’Oltralpe, pagato circa 55 milioni di euro.

In particolare, l’attore ha accusato nuovamente la sua ex moglie per aver venduto segretamente la sua quota dell’azienda vinicola. A detta di Pitt, Angelina lo avrebbe fatto «per impadronirsi di profitti che non aveva guadagnato» e per poter «rientrare da un investimento».

Nella nuova denuncia, presentata il 1 giugno e ottenuta da CBS News, Pitt ha etichettato la sua ex moglie come «vendicativa».

Stando a quanto si apprende, l’ex coppia aveva un «impegno reciproco e vincolante» per quanto riguarda Chateau Miraval: nessuno dei due avrebbe potuto vendere la propria quota senza il permesso dell’altro. Ma così non è stato. Brad Pitt, infatti, ha scoperto che Jolie ha venduto “segretamente” la sua parte, il 50%, nel 2021. Il problema è diventato ancora più pregnante, sostiene l’accusa, perché ad aver rilevato le quote sarebbe stato un oligarca russo, tal Yuri Shefler, che avrebbe sfruttato l’occasione di “associarsi” a Hollywood per ripulire la propria immagine, legata appunto alla Russia. «Come verrà dimostrato al processo, le azioni della Jolie sono state illegali, danneggiando gravemente e intenzionalmente Pitt e arricchendola ingiustamente», hanno scritto i legali di Pitt in un documento rivelato in esclusiva dal Daily Mail. Peraltro, l’accusa ritiene che in passato Shelfer ha provato ad acquistare il vigneto contrattando direttamente con Pitt, ottenendo un secco rifiuto. Che dire: galeotto fu il vino.