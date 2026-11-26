Quando Brad Pitt ha citato in giudizio per la prima volta Angelina Jolie, nel 2022, ha accusato l’ex moglie di aver venduto illegalmente, alle sue spalle, la propria quota di Château Miraval, il prezioso vigneto dell’ex coppia nel sud della Francia.

Jolie ha risposto con una controquerela nell’ottobre 2022, sostenendo di aver fatto «tutto ciò che era in suo potere» per far funzionare la loro società, salvo vedersi sottrarre da Pitt il controllo creativo e scavalcare su progetti stravaganti, tra cui, secondo le accuse, una quinta piscina da un milione di euro.

Poi ha alzato considerevolmente la posta, sostenendo che Pitt fosse diventato «fisicamente ed emotivamente violento» nei confronti suoi e dei figli durante uno sfogo su un aereo privato nel 2016, episodio che portò al crollo del loro matrimonio. Jolie ha raccontato di aver inizialmente preso in considerazione l’idea di vendere la propria quota di Miraval a Pitt, rendendosi conto che prima o poi sarebbe passata ai loro figli, ma l’accordo è saltato quando Pitt avrebbe preteso una clausola di non denigrazione, da lei bollata come un «bavaglio inaccettabile».

Mercoledì l’ex coppia di potere di Hollywood ha annunciato di aver raggiunto un accordo privato nella loro guerra legale, durata quasi cinque anni, evitando un processo pubblico e potenzialmente logorante, fissato per il prossimo agosto.

«Abbiamo raggiunto un accordo extragiudiziale nel migliore interesse della nostra famiglia e non faremo ulteriori commenti», hanno dichiarato Pitt e Jolie in una nota congiunta diffusa dai loro rappresentanti. «Qualsiasi commento sui media attribuito a “fonti” in realtà non proviene né da uno di noi due, né da persone a noi vicine».

Mercoledì pomeriggio, nel fascicolo del tribunale non risultava alcuna richiesta di archiviazione. Una verifica sullo stato del caso, in precedenza tanto conflittuale, restava fissata per il 7 dicembre.

Dopo che Jolie aveva presentato la controquerela con le accuse di abusi, il team di Pitt aveva risposto con fermezza. Un rappresentante di Pitt avrebbe riferito all’Hollywood Reporter che il racconto di Jolie sul volo era «in continua evoluzione».

«Brad si è assunto la responsabilità di tutto ciò di cui è responsabile fin dal primo giorno, a differenza dell’altra parte, ma non si assumerà la responsabilità di nulla che non abbia fatto», ha dichiarato a Rolling Stone, nel 2022, la sua avvocata Anne Kiley. «È stato bersaglio di ogni tipo di attacco personale e di falsa rappresentazione».

Kiley ha rifiutato di entrare nei dettagli, ma ha fatto notare che Pitt non è mai stato incriminato per alcun reato. «Per fortuna, le varie autorità pubbliche che l’altra parte ha cercato di usare contro di lui negli ultimi sei anni hanno preso le proprie decisioni in modo indipendente», ha dichiarato. «Brad continuerà a rispondere in tribunale, come ha sempre fatto».

Da Rolling Stone US