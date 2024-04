Blake Lively contro ‘Chi’: «Tirate giù quella spazzatura»

L’attrice Blake Lively ha pubblicamente criticato il giornale italiano Chi per averla fotografata con i suoi figli minorenni a Capri. Lo ha fatto intervenendo pubblicamente, su Instagram, sotto il post che ritraeva lei e i suoi bambini in barca: «Assolutamente no. Levate questa spazzatura. Queste sono immagini di bambini scattate a nostra insaputa o senza il nostro consenso. Vergognatevi per averle condivise. Sapete che non vi stavamo sorridendo o salutando, non vi abbiamo visto. Questa è una falsa rappresentazione e lo sapete. E chiunque altro si senta disturbato da uomini adulti che perseguitano bambini e vengono ricompensati per questo smetta di seguire questo account», ha scritto l’attrice, probabilmente molto arrabbiata per l’assenza di censure sul viso dei figli. Il magazine ha cancellato la foto.

