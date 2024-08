‘Biancaneve’: ecco il primo teaser del remake del classico Disney

News

‘Baby Reindeer’ a processo, parla Richard Gadd: «Quegli anni di stalking mi hanno profondamente traumatizzato»

Nel corso della causa intentata dalla “vera Martha” nei confronti di Netflix per diffamazione, l’autore e attore ricorda i fatti reali che hanno ispirato la serie: «Soffrivo di attacchi di panico, temevo per me e per i miei cari»