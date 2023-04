Ben Affleck: «Non mi sento inadeguato accanto a Jennifer»

Ben Affleck è lo sfigato della coppia composta con la moglie Jennifer Lopez? In tanti, avendo come unica prova i meme e le gif che girano instancabilmente online, sono pronti a sostenerlo. Dalle paparazzate fuori casa alla serata dei Grammy in cui pareva scazzatissimo, ormai l’attore e regista è davvero un meme vivente.

E ora arriva direttamente lui a rispondere alle “accuse”. «Bisogna essere un grande uomo per non sentirsi inadeguati davanti ai tanti, tantissimi successi di una donna come mia moglie: e io non mi sento affatto da meno rispetto a lei», ha dichiarato Affleck nel corso del podcast SmartLess.

«Non ho una scarsa autostima, o forse a volte sì. Probabilmente, quando affermo cose del genere sono solo in cerca di complimenti», scherza. «Ma la verità è che è bellissimo [stare con lei], spesso me ne dimentico e poi penso: ecco questa incredibile attrice e performer seduta in macchina accanto a me, con io che mi metto a canticchiare e poi lei che improvvisamente lo fa [molto meglio di me]. Solo quelle sono le volte in cui ti dici: “Questo sì che è un po’ imbarazzante…”».

Affleck definisce Lopez «la miglior performer nella storia», e dice di conoscere tutte le sue canzoni. «Poi non so se alcune sono direttamente ispirate a me. So solo che è un’artista davvero fantastica».

Il prossimo film di Ben Affleck come attore e regista è Air – La storia del grande salto, che racconta la nascita delle Air Jordan. Uscirà nei cinema italiani giovedì 6 aprile.