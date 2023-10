‘Belve’, parla l’AD Rai: Fedez non potrà andarci finché il rapporto non sarà «più sereno»

Alla fine, sono arrivate le dichiarazioni ufficiali dell’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Oggetto: la polemica sorta dopo il veto posto dall’azienda alla partecipazione di Fedez a Belve. L’indiscrezione era stata confermata da Francesca Fagnani che in una storia Instagram aveva scritto di non condividere la decisione.

Dopo la fonte Rai anonima citata ieri, è intervenuto Sergio parlandone col Corriere della Sera nelle ore in cui si è saputo che Fedez, ricoverato in ospedale a causa di due ulcere, si è dovuto sottoporre a un secondo intervento per un’altra emorragia.

«Io auguro a Fedez, anche e soprattutto oggi (vale a dire ieri, ndr), una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa, strumentalmente, durante il suo ricovero». La decisione di escludere il cantante dal programma risale a prima del ricovero e secondo l’AD sarebbe stata diffusa in questi giorni a scopo strumentale.

Sergio ha spiegato che, contrariamente alle prime voci emerse due giorni fa, la decisione di escludere Fedez da Belve non è legata al compenso. «Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il 1° maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno».

Com’è noto, Fedez aveva detto di essere stato vittima di un tentativo di censura al Primo Maggio 2021, con una coda di polemiche, accuse e controaccuse e una causa con l’allora direttore di Rai 3 Franco Di Mare. Accusato da quest’ultimo di avere manipolato con tagli e omissioni una telefonata coi reposansabili del Primo Maggio, Fedez ha querelato Di Mare, che sarà processato il 12 dicembre a Roma. Il riferimento a Sanremo è invece relativo al freestyle e al bacio e al rapporto sessuale mimato con Rosa Chemical, diventati casi politici.