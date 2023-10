‘Belve’, la Rai non ritiene Fedez opportuno. Fagnani: «Non condivido questa decisione»

Fedez non è gradito alla Rai? La domanda è più che lecita dopo che oggi, a poche ore dal ricovero del rapper a causa di una emorragia interna, è cominciato il caso Belve.

La Rai avrebbe infatti bloccato il suo invito alla trasmissione, ed è la stessa conduttrice Francesca Fagnani a prendere le distanze: «L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve: è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così».

La sua story:

Francesca Fagnani commenta il caso Fedez #Belve pic.twitter.com/gdHypse7DV — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 1, 2023

Ma la storia di Fedez con la Rai non comincia di certo oggi: nel 2021 fu polemica dopo le parole del rapper al Primo Maggio, senza dimenticare il free style di quest’anno a Sanremo, in cui Fedez si è tolto qualche sassolino dalla scarpa attaccando il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami e la ministra per le Pari opportunità Roccella di Fratelli d’Italia (“Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler / Purtroppo l’aborto è un diritto, sì ma non l’ho detto io, l’ha detto un ministro”).

Fedez parteciperà o no a Belve? Intanto ieri il giudice di X Factor ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. «Grazie a due trasfusioni sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita».