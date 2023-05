‘Beetlejuice 2’: le prime foto di Winona Ryder sul set

Sono iniziate le riprese di Beetlejuice 2, seguito del film cult diretto da Tim Burton nel 1988 con Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis e una giovanissima Winona Ryder.

Che tornerà anche in questo sequel: sono infatti spuntate le prime foto che la ritraggono sul set nei panni di una ben più adulta Lydia Deetz, con un “trucco e parrucco” in perfetto stile gotico-burtoniano.

Whoa! Winona Ryder is back as Lydia Deetz on the set of Beetlejuice 2! pic.twitter.com/gwKIjaaMcq

— Epic Film Guys ® (@EpicFilmGuys) May 18, 2023