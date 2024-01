Barry Keoghan sulla complicità con Jacob Elordi: «Sì, è un flirt»

OK, le scene di Barry Keoghan e Jacob Elordi in Saltburn ormai le abbiamo viste tutti. La complicità tra i due attori sembrava però continuare anche fuori dallo schermo, e i commenti sul loro feeling al red carpet della premiere di Los Angeles (lo scorso novembre) non si erano sprecati.

Ci ha pensato direttamente Keoghan, in un’intervista a GQ, a fugare i dubbi: se sembra un flirt, è perché «lo è. Eravamo sempre insieme. Non era solo per le telecamere e le premiere. Jacob e io – be’, siamo diventati come fratelli, davvero. Penso che, quando ti trovi bene con qualcuno, puoi essergli vicino quanto vuoi, capisci cosa intendo? Non ci sono quelle cose tipo “Guarda, non mi stare troppo vicino”. Semplicemente è così, sono a mio agio. E quando sono a mio agio, mi lascio un po’ andare».

E poi: «Con Jacob mi trovo davvero bene. Scherziamo, ridiamo, facciamo i ragazzi. E poi, insomma, abbiamo appena fatto un film in cui abbiamo dovuto baciarci! Avete visto le scene? Per fare quella roba, devi essere davvero a tuo agio».