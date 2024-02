‘Barbie’, Margot Robbie ha risposto alle polemiche per la sua mancata nomination agli Oscar

Margot Robbie ha risposto alle polemiche per la sua mancata nomination agli Oscar, spiegando che Barbie ha già lasciato il segno, perché è riuscito a «cambiare la cultura».

La star, nominata per il suo ruolo di produttrice del film, è stata esclusa dalla categoria migliore attrice quando le candidature sono state annunciate all’inizio di questo mese e hanno scatenato il caos su Internet. Anche la sceneggiatrice e regista della hit dell’anno, Greta Gerwig, che ha ricevuto una nomination per la migliore sceneggiatura non originale, ma non ha centrato quella per la migliore regia.

Ryan Gosling, nella cinquina come miglior attore non protagonista per il ruolo di Ken, aveva già rilasciato una dichiarazione in cui diceva di essere «deluso» dal fatto che la Robbie e Gerwig fossero state snobbate, pensiero condiviso anche dalla collega candidata America Ferrera. «Non esiste Ken senza Barbie, il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto insieme a quello degli altri candidati meritevoli», ha affermato Gosling.

Pure Robert Downey Jr, nominato nella stessa categoria di Gosling per Oppenheimer si è esposto durante una tavola rotonda: «Margot Robbie non riceve abbastanza credito, secondo me».

Ma Robbie ha risposto così allo tsunami: «Non puoi essere triste quando sai di essere così fortunato», ha spiegato l’attrice in un panel, fonte Deadline. «Ovviamente penso che Greta dovrebbe essere nominata come regista, perché quello che ha fatto è una cosa irripetibile nella sua carriera, quello che ha realizzato, lo è davvero. Ma è stato un anno incredibile per tutti i film».

La cinquina di migliore attrice vede in lizza Sandra Hüller per Anatomia di una caduta, Emma Stone per Povere creature!, Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon, Carey Mulligan per Maestro e Annette Bening per Nyad – Oltre l’oceano.

Barbie è di il film di maggior successo del 2023, con 1,4 miliardi di dollari al box office mondiale e otto nomination agli Oscar. E a proposito della reazione Robbie ha dichiarato: «Penso che sia più grande di noi. È più grande di questo film, è più grande del nostro settore». E ha aggiunto di essere «più che entusiasta» del riconoscimento del film da parte dell’Academy.

«Abbiamo deciso di fare qualcosa che potesse cambiare la cultura, influenzarla, avere un impatto», ha detto Robbie. “E lo ha già fatto, e in parte, molto più di quanto avessimo mai immaginato. E questa è davvero la ricompensa più grande».

La cerimonia degli Oscar si svolgerà il 10 marzo.