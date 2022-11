‘Bambi’ diventa horror: in arrivo un remake del film del 1942

Dimenticate l’innocente cerbiatto dalla storia travagliata che ha accompagnato la vostra infanzia. Bambi, personaggio del film Disney 1942, torna in veste horror.

Alla regia Scott Jeffrey, che intende ribaltare la narrazione: nel film del 1942 la madre di Bambi viene uccisa da un cacciatore quando lui è un giovane cervo. In Bambi: The Reckoning, Jeffrey intende usare la morte della madre per raccontare una storia di vendetta.

«Il film sarà una rivisitazione incredibilmente dark della storia del 1928 che tutti conosciamo e amiamo», ha dichiarato Jeffrey a Dread Central. «Trovando ispirazione dal design utilizzato in The Ritual di Netflix, Bambi sarà una feroce macchina per uccidere che si annida nella natura selvaggia.

Bambi: The Reckoning arriverà dopo l’annuncio della produzione horror di Winnie the Pooh, Blood and Honey.Inutile dire che non vediamo l’ora di vederlo.