BAFTA 2026, la lista completa dei vincitori

Una battaglia dopo l’altra ha dominato la 79esima edizione dei BAFTA Film Awards, portando a casa sei premi, tra cui miglior film e miglior regia per Paul Thomas Anderson.
La serata più importante per il cinema nel Regno Unito — e una delle più rilevanti a livello globale — è stata condotta dal beniamino di The Traitors, Alan Cumming.
I peccatori di Ryan Coogler ha fatto la storia con tre vittorie — diventando il film più premiato diretto da un regista nero — per la miglior sceneggiatura originale, miglior attrice non protagonista (Wunmi Mosaku) e miglior colonna sonora originale di Ludwig Göransson. Coogler è diventato anche il primo vincitore nero nella categoria della sceneggiatura originale.
Dopo che Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao ha vinto come miglior film britannico, la sua protagonista Jessie Buckley si è aggiudicata il premio come miglior attrice. Il momento più sorprendente della cerimonia però è arrivato quando il protagonista di I Swear Robert Aramayo, dopo aver ritirato l’EE Rising Star Award, ha superato candidati del calibro di Chalamet e Leonardo DiCaprio conquistando il premio come miglior attore. Il film starring Timothée, Marty Supreme di Josh Safdie, aveva 11 nomination, ma è rimasto completamente a mani vuote, eguagliando il record per il maggior numero di sconfitte ai BAFTA nella storia.
Ecco la lista completa dei vincitori:
Miglior film
Una battaglia dopo l’altra
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
I peccatori
Sentimental Value
Miglior regista
Una battaglia dopo l’altra — Paul Thomas Anderson
Bugonia — Yorgos Lanthimos
Hamnet – Nel nome del figlio — Chloé Zhao
Marty Supreme — Josh Safdie
I peccatori — Ryan Coogler
Sentimental Value — Joachim Trier
Miglior attrice protagonista
Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore
Chase Infiniti – Una battaglia dopo l’altra
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Miglior attore protagonista
Robert Aramayo – I Swear
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B. Jordan – I peccatori
Jesse Plemons – Bugonia
Miglior attrice non protagonista
Odessa A’zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – I peccatori
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
Emily Watson – Hamnet – Nel nome del figlio
Miglior attore non protagonista
Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet – Nel nome del figlio
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Miglior sceneggiatura originale
L’agente segreto
I Swear
Marty Supreme
I peccatori
Sentimental Value
Miglior sceneggiatura non originale
The Ballad of Wallis Island
Una battaglia dopo l’altra
Bugonia
Hamnet – Nel nome del figlio
Pillion – Amore senza freni
Miglior film britannico
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones – Un amore di ragazzo
Die My Love
H Is for Hawk
Hamnet – Nel nome del figlio
I Swear
Mr. Burton
Pillion – Amore senza freni
Steve
28 anni dopo
Miglior debutto britannico (sceneggiatore, regista o produttore)
The Ceremony – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer (regista, sceneggiatore e produttrici)
My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr., Wale Davies (regista e sceneggiatore)
Pillion – Amore senza freni – Harry Lighton (regista e sceneggiatore)
A Want in Her – Myrid Carten (regista, sceneggiatrice, protagonista e direttrice della fotografia)
Wasteman – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran (regista e sceneggiatori)
Miglior film in lingua straniera
L’agente segreto
Un semplice incidente
Sentimental Value
Sirāt
La voce di Hind Rajab
Miglior documentario
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up – Il giornalista investigativo Seymour Hersh
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor – La vicina perfetta
2000 Meters to Andriivka
Miglior film d’animazione
Elio
La piccola Amélie
Zootropolis 2
Miglior film per bambini e famiglie
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
Miglior casting
Una battaglia dopo l’altra
I Swear
Marty Supreme
I peccatori
Sentimental Value
Miglior fotografia
Una battaglia dopo l’altra
Frankenstein
Marty Supreme
I peccatori
Train Dreams
Miglior montaggio
Una battaglia dopo l’altra
F1 – Il film
A House of Dynamite
Marty Supreme
I peccatori
Migliori costumi
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
I peccatori
Wicked – Parte 2
Miglior make up & hair
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
I peccatori
Wicked – Parte 2
Miglior colonna sonora
Una battaglia dopo l’altra
Bugonia
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
I peccatori
Miglior scenografia
Una battaglia dopo l’altra
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
I peccatori
Miglior sonoro
Una battaglia dopo l’altra
F1 – Il film
Frankenstein
I peccatori
Warfare – Tempo di guerra
Migliori effetti visivi
Avatar – Fuoco e cenere
Dragon Trainer
F1 – Il film
Frankenstein
The Lost Bus
Miglior corto d’animazione britannico
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise
Miglior corto britannico
Magid/Zafar
Nostalgie
Terence
This is Endometriosis
Welcome Home Freckles
EE Rising Star Award (votato dal pubblico)
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
Outstanding British Contribution to Cinema
Clare Binns