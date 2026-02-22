BAFTA 2026, la lista completa dei vincitori

Una battaglia dopo l’altra ha dominato la 79esima edizione dei BAFTA Film Awards, portando a casa sei premi, tra cui miglior film e miglior regia per Paul Thomas Anderson.

La serata più importante per il cinema nel Regno Unito — e una delle più rilevanti a livello globale — è stata condotta dal beniamino di The Traitors, Alan Cumming.

I peccatori di Ryan Coogler ha fatto la storia con tre vittorie — diventando il film più premiato diretto da un regista nero — per la miglior sceneggiatura originale, miglior attrice non protagonista (Wunmi Mosaku) e miglior colonna sonora originale di Ludwig Göransson. Coogler è diventato anche il primo vincitore nero nella categoria della sceneggiatura originale.

Dopo che Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao ha vinto come miglior film britannico, la sua protagonista Jessie Buckley si è aggiudicata il premio come miglior attrice. Il momento più sorprendente della cerimonia però è arrivato quando il protagonista di I Swear Robert Aramayo, dopo aver ritirato l’EE Rising Star Award, ha superato candidati del calibro di Chalamet e Leonardo DiCaprio conquistando il premio come miglior attore. Il film starring Timothée, Marty Supreme di Josh Safdie, aveva 11 nomination, ma è rimasto completamente a mani vuote, eguagliando il record per il maggior numero di sconfitte ai BAFTA nella storia.

Ecco la lista completa dei vincitori:

Miglior film

Una battaglia dopo l’altra

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

I peccatori

Sentimental Value

Miglior regista

Una battaglia dopo l’altra — Paul Thomas Anderson

Bugonia — Yorgos Lanthimos

Hamnet – Nel nome del figlio — Chloé Zhao

Marty Supreme — Josh Safdie

I peccatori — Ryan Coogler

Sentimental Value — Joachim Trier

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore

Chase Infiniti – Una battaglia dopo l’altra

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Miglior attore protagonista

Robert Aramayo – I Swear

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – I peccatori

Jesse Plemons – Bugonia

Miglior attrice non protagonista

Odessa A’zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – I peccatori

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra

Emily Watson – Hamnet – Nel nome del figlio

Miglior attore non protagonista

Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet – Nel nome del figlio

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Miglior sceneggiatura originale

L’agente segreto

I Swear

Marty Supreme

I peccatori

Sentimental Value

Miglior sceneggiatura non originale

The Ballad of Wallis Island

Una battaglia dopo l’altra

Bugonia

Hamnet – Nel nome del figlio

Pillion – Amore senza freni

Miglior film britannico

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones – Un amore di ragazzo

Die My Love

H Is for Hawk

Hamnet – Nel nome del figlio

I Swear

Mr. Burton

Pillion – Amore senza freni

Steve

28 anni dopo

Miglior debutto britannico (sceneggiatore, regista o produttore)

The Ceremony – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer (regista, sceneggiatore e produttrici)

My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr., Wale Davies (regista e sceneggiatore)

Pillion – Amore senza freni – Harry Lighton (regista e sceneggiatore)

A Want in Her – Myrid Carten (regista, sceneggiatrice, protagonista e direttrice della fotografia)

Wasteman – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran (regista e sceneggiatori)

Miglior film in lingua straniera

L’agente segreto

Un semplice incidente

Sentimental Value

Sirāt

La voce di Hind Rajab

Miglior documentario

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up – Il giornalista investigativo Seymour Hersh

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor – La vicina perfetta

2000 Meters to Andriivka

Miglior film d’animazione

Elio

La piccola Amélie

Zootropolis 2

Miglior film per bambini e famiglie

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

Miglior casting

Una battaglia dopo l’altra

I Swear

Marty Supreme

I peccatori

Sentimental Value

Miglior fotografia

Una battaglia dopo l’altra

Frankenstein

Marty Supreme

I peccatori

Train Dreams

Miglior montaggio

Una battaglia dopo l’altra

F1 – Il film

A House of Dynamite

Marty Supreme

I peccatori

Migliori costumi

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

I peccatori

Wicked – Parte 2

Miglior make up & hair

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

I peccatori

Wicked – Parte 2

Miglior colonna sonora

Una battaglia dopo l’altra

Bugonia

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

I peccatori

Miglior scenografia

Una battaglia dopo l’altra

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

I peccatori

Miglior sonoro

Una battaglia dopo l’altra

F1 – Il film

Frankenstein

I peccatori

Warfare – Tempo di guerra

Migliori effetti visivi

Avatar – Fuoco e cenere

Dragon Trainer

F1 – Il film

Frankenstein

The Lost Bus

Miglior corto d’animazione britannico

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

Miglior corto britannico

Magid/Zafar

Nostalgie

Terence

This is Endometriosis

Welcome Home Freckles

EE Rising Star Award (votato dal pubblico)

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Outstanding British Contribution to Cinema

Clare Binns